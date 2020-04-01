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"Milli Dayanışma Kampanyası"na Balıkesir MHP'den destek
6 saat önce
Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanlığı yönetimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan"Milli Dayanışma Kampanyası"na destek verdi.
Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanlığı yönetimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan"Milli Dayanışma Kampanyası"na destek verdi.
MHP Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel, yazılı açıklamasında, kampanyaya yönetim kurulu üyeleriyle birlikte katılacaklarını belirtti.
Yüksel, yönetim kurulu üyeleriyle beraber 5 bin liralık yardım havuzu oluşturduklarını ifade ederek, "Devletimizin açıklamış olduğu banka hesap numaralarına az da olsa sağlayacağımız katkı ile safımızı belli etmek istedik." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 09:32 Kaynak: AA
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