Milli Dayanışma Kampanyası'na Denizli'den destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Dayanışma Kampanyası'na Denizli'den destek - Son Dakika

Milli Dayanışma Kampanyası'na Denizli'den destek

6 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na Denizli'den de destek geldi.

Milli Dayanışma Kampanyası'na Denizli'den destek, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na Denizli'den de destek geldi. Belediye başkanları ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kampanyaya bağış yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgınına karşı Milli Dayanışma Kampanyası başlatıldığını duyurdu. Kampanyaya Denizli'den de destek geldi. AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan'la birlikte 6'şar aylık maaşlarını kampanyaya bağışladıklarını açıkladı. Başkan Zolan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na ben de 6 aylık maaşım ve eşim Berrin Hanım da 6 aylık emekli maaşı ile katılıyoruz. El ele gönül gönüle vererek birlikte başaracağız inşallah" dedi.

Pamukkale Belediye Başkanı AK Partili Avni Örki de 6 aylık maaşını dayanışma kampanyası için bağışladığını duyurdu. Kampanyayı gönülden desteklediğini belirten Örki, "Hep birlikte bu kampanyaya omuz verelim ve bu süreci dayanışma ile atlatalım" diye konuştu. AK Parti İl Başkanı Necip Filiz 100 bin, Denizlispor Başkanı Ali Çetin de 50 bin lira bağış yaptığını açıkladı.

İlçe belediye başkanları da kampanyaya destek oldu. Sarayköy Belediye Başkanı AK Partili Ahmet Necati Özbaş ve Tavas Belediye Başkanı AK Partili Hüseyin İnamlık 3, Çivril Belediye Başkanı AK Partili Niyazi Vural ve Kale Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Salih Sağınç  ise birer maaşlarını kampanyaya bağışladıklarını belirtti.


Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 11:11 Kaynak: DHA

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