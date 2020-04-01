"Milli Dayanışma Kampanyası"na destek

Vatandaşlardan Ekrem Işık'ın SMS ile Milli Dayanışma Kampanyası'na katkıda bulunması

Vatandaşlardan Ekrem Işık ile röportaj

Esnaf Murat Işık'ın SMS ile katkıda bulunup konuşması

Milli Dayanışma Kampanyasına Batman'dan destek

BATMAN (AA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz bize yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına destek sürüyor.

Batman esnaf ve vatandaşlar kampanyaya SMS ile bağışta bulunarak katkı sağladı.

Vatandaşlardan Ekrem Demir, "Zaman birbirimize kenetlenme ve birbirimize yardım etme zamandır. İnşallah ülke olarak en kısa zamanda bu salgını da atlatacağız." ifadelerini kullandı.

Kampanyaya destek veren esnaf Murat Işık ise "Hükümetimizin başlattığı kampanyaya karınca kararınca destek verdim ve inşallah destek vermeye devam edeceğim. Gün birlik ve beraberlik günüdür." dedi.