"Milli Dayanışma Kampanyası"na destek

AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kampanyaya şahsı olarak 5 aylık emekli maaşını bağışladığını belirterek, Giresunlu hemşehrilerinden kampanyaya destek olmalarını istedi.

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