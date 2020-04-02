"Milli Dayanışma Kampanyası"na destek
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na, Giresun'dan da destek verildi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na, Giresun'dan da destek verildi.
AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kampanyaya şahsı olarak 5 aylık emekli maaşını bağışladığını belirterek, Giresunlu hemşehrilerinden kampanyaya destek olmalarını istedi.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 11:40 Kaynak: AA
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