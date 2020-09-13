Milli Dayanışma Kampanyası'na destek için Türkiye turuna çıkan Özavcı, Van'da - Son Dakika

DSP'nin 2010'daki kongresinde genel başkan adayı olan Erol Özavcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek için çıktığı Türkiye turu kapsamında Van'a ulaştı.

Kocaeli'den yola çıkan Özavcı, üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sultan Abdülhamid Han'ın fotoğraflarıyla kampanya bilgilerinin yer aldığı yazılarla kaplı aracıyla kente geldi.

Şehir turu attıktan sona esnafı ziyaret edip Kur'an-ı Kerim hediye eden Özavcı, yaptığı açıklamada, Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olmak ve farkındalık oluşturmak için tekrar yola çıktığını anlattı.

Özavcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerek Türkiye'ye gerekse kıtalar ötesindeki mazlum ve mağdurlara çok önemli katkıları olduğunu belirtti.

Erol Özavcı, çıktığı Türkiye turundaki katkılarından ötürü AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Elibeş'e, AK Parti Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Ahmet Sönmez'e ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkür etti.