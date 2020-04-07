"Milli Dayanışma Kampanyası"na duygulandıran destek

Konya'nın Ilgın ilçesinde yaşayan Hakkı Candan (65) ve Hüseyin Berat Demir (8), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma kampanyasına harçlıklarından ve emekli maaşından arttırdıkları paralarını bağışladı.

Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, Milli Dayanışma Kampanyasına verdikleri destek için ailelere teşekkür etti.

Ertaş, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" ifadesinin sadece bir slogan değil, birlik ve beraberliği güçlendiren, milli dayanışma ruhunun yediden yetmişe ortaya konulmasını sağlayan bir cümle olduğunu vurgulayarak, "Kendi küçük ama gönlü büyük Hüseyin Berat oğlumuz harçlıklarından biriktirdiği parasını ve Hakkı abimiz maaşından artırdığı parasını Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına bağışlamak için bize ulaştılar. Bizi bu hayırlı işe vesile ettikleri için Allah ikisinden de razı olsun. Kendilerine canı gönülden teşekkür ediyorum. İnşallah bu günleri birlikte yeneceğiz." dedi.