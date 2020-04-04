'Milli Dayanışma Kampanyası'na emekli maaşının yarısını bağışladı - Son Dakika

'Milli Dayanışma Kampanyası'na emekli maaşının yarısını bağışladı

Vefa İletişim Merkezini arayıp eşi ve kendisi için yardım talebinde değil, bağış yapmak istediğini iletti

Görevliler Elmas Göçtü amcanın evine gelip 2 bin lirayı aldı, bağışı bankaya yatırıp makbuzunu teslim etti

78 yaşındaki Elmas Göçtü;

"Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, böyle bir şey düşündüğü için"

Yapılan bağıştan duygulanıp Elmas amcayı telefonla arayıp Bilecik Valisi Bilal Şentürk;

"Kampanyaya destek verdiğinizi öğrenince duygulandım"

BİLECİK - Bilecik'te yaşayan 78 yaşındaki Elmas Göçtü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na emekli maşının yarısını bağışladı.

Yeni tip Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan Elmas Göçtü, Vefa İletişim Merkezini arayarak kendisi ve eşi için yardım talebinde bulunmadığını, emekli maaşlarının yarısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışlamak istediğini bildirdi. Göçtü, İsmetpaşa Mahallesi'ndeki evine gelen Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine imza karşılığında 2 bin lirayı verdi. Belirtilen hesaba parayı yatıran ekipler, makbuzu Göçtü'ye teslim etti.

"Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, böyle bir şey düşündüğü için"

Elmas Göçtü, böyle bir kampanyaya herkesin destek olmasını söyleyerek, "Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, böyle bir şey düşündüğü için. Milletimize ve memleketimize çok büyük fayda. Benim gibi kampanyaya destek vermek isteyen var. Ben ve eşim, maaşlarımızın yarısını milletle paylaşalım istedik. Dayanışma güzel bir şey ve birbirimize destek olmak çok güzel" dedi.

"Kampanyaya destek verdiğinizi öğrenince duygulandım"

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, telefonda görüştüğü 78 yaşındaki Elmas Göçtü'ye kampanyaya desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Kampanyaya destek verdiğinizi öğrenince duygulandım. Böyle zor zamanda gönül zenginliğinizi ortaya koymanızdan dolayı Allah sizden razı olsun. Allah hayrınızı kabul etsin inşallah. Zorlukları böyle paylaşarak, üstesinden geleceğiz ve çözeceğiz. Herhangi bir ihtiyacınızda 112'yi arayarak, taleplerinizi bildirebilirsiniz. Allah'a emanet olun." ifadesinde bulundu.