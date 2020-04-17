Milli Dayanışma Kampanyası'na kumbarasındaki parasını bağışladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Dayanışma Kampanyası'na kumbarasındaki parasını bağışladı - Son Dakika

Milli Dayanışma Kampanyası'na kumbarasındaki parasını bağışladı

20 dakika önce

Malatya'da bir çocuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" sloganıyla başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na kumbarasındaki parasını bağışladı.

Milli Dayanışma Kampanyası'na kumbarasındaki parasını bağışladı, System.String[]

Malatya'da bir çocuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" sloganıyla başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na kumbarasındaki parasını bağışladı.


9 yaşındaki Sude Nur Avcı'yı evinde ziyaret eden Malatya'nın Battalgazi ilçesi Belediye Başkanı Osman Güder, küçük kızı tebrik etti.


Türkiye dahil birçok ülkede etkisini gösteren korona virüse (Covid-19) karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz bize yeteriz Türkiye'm" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına destekler sürmeye devam ediyor. Kampanyaya bir destekte, 9 yaşındaki ilkokul öğrencisi Sude Nur Avcı'dan geldi. Nur Avcı, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in aracılığıyla kumbarasında biriktirmiş olduğu parayı kampanyaya bağışlayarak, örnek bir davranışa imza attı. Battalgazi ilçesinde oturan ve aşçılık yapan Fikret Avcı'nın kızı Sude Nur'u evinde ziyaret eden Başkan Güder, bu davranışından dolayı minik kızı tebrik etti.


Sude Nur'un kumbarasından 118 lira 50 kuruş çıktı


Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'i kapıda kolonya ile karşılayan minik Sude Nur'un heyecanı gözlerinden okunurken, minik kız Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladığı kumbarayı Başkan Güder'e verdi. Durum karşısında bir hayli duygulanan Başkan Güder, "Senin Allah'ına gurban" diyerek, minik kızdan aldığı kumbarayı beraberindeki yetkililere teslim etti. Kumbarası ile birlikte birde küçük bir not yazan Sude Nur, "Türkiye olarak biz bize yeteriz" yazdı. Yetkililer, minik kızın kumbarasını açarak içerisindeki 118 lira 50 kuruş çıkan parayı tutanakla teslim aldı. Ekipler, aldıkları parayı banka şubesindeki "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" hesap numarasına yatırdı.


Sude Nur'un örnek davranışından dolayı tebrik eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Özellikle böyle bir evlat yetiştirdikleri için annemizi ve babamızı tebrik ediyorum. Annelerin toplumda ne kadar önemli olduğu, evlatlarımızın yetişmesinde ne kadar katkısı olduğunu burada yaşıyoruz. Anne toplumun geleceğini inşa etmek demektir. Toplumumuza bu güzel yavrularımızı, geleceğimizi kazandırdığınız için sizlere ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu hassasiyetin ve bu duyarlılığın devamını diliyoruz. Ben tekrardan Sude Nur'u kutluyorum. 'Biz bize yeteriz' diyorum" dedi.


Sude Nur: "Herkes kampanyaya yardım etsin"


Herkesi bu kampanyaya yardım etmesi gerektiğini belirten Sude Nur, "Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu "Biz bize yeteriz" kampanyasını gördüm. Kumbaramda biriktirdiğim paralarımı bende Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder'e teslim etmek istiyorum. Bu kampanya başladığı için çok mutlu oldum. Herkesin başlatılan bu kampanyaya yardım etmesini istiyorum" İfadelerini kullandı. - MALATYA

Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Cumhurbaşkanı, Malatya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 04:13 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de öldürülen Gamze Pala'nın ailesine taziyelerini iletti
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Çin'in koronavirüs mücadelesine ilişkin: Saf olmayalım, Çin'de bilmediğimiz şeyler oldu BDDK'dan bankaların kredi riskine esas tutar hesaplamasına ilişkin düzenleme: Sıfır risk ağırlığı uygulanabilir Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 16.00'da basın toplantısı düzenleyecek Fatih Terim: Koronavirüs sonrasında egomuzun hiçbir manası yok Koronayı yenerek sağlığına kavuşan genç kız: Babamı aradım, bana 'eve gelme' dedi İzmir Büyükşehir Belediyesi, metroda ücretsiz maske dağıtmaya başladı Son Dakika: Sokağa çıkma yasağı uygulanacak 31 ilde polis ve jandarma uygulama yapacak Yorgun gözleriyle tanınan hemşire, yaşadıkları süreci paylaştı: 1 aydır oğlumu görmüyorum Son dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 10 kuruş zam geliyor Türkiye nüfusunun yüzde 27,5'i çocuk (1) Boş arazide tıraş yapan vatandaş, kameralar tarafından görüntülendi Türkiye'nin duayen profesörlerinden Sedat Tellaloğlu da koronavirüse yenik düştü İBB, sokağa çıkma yasağında çalışacak toplu ulaşım araçlarının saatlerini paylaştı Akşener infaz yasasını eleştirdi: Gamze'nin katili 9 yıl sonra aramıza katılacak
Tarihçi yazar Orhan Koloğlu hayatını kaybetti Tarihçi yazar Orhan Koloğlu hayatını kaybetti         
16:23
Japonya, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına kişi başı 6 bin 400 TL destek verecek Japonya, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına kişi başı 6 bin 400 TL destek verecek         
16:12
Samsun'da sokağa çıkma yasağı öncesi balık satışlarında patlama yaşandı Samsun'da sokağa çıkma yasağı öncesi balık satışlarında patlama yaşandı         
15:59
Ebru Şallı'nın vefat eden oğlunun Ebru Şallı'nın vefat eden oğlunun "Anneme aşığım" dediği video izleyenlerin yüreğini yaktı         
15:56
Herkes İstanbul'a kilitlenmişken Bilim Kurulu üyesi 47 şehrimize dikkat çekti Herkes İstanbul'a kilitlenmişken Bilim Kurulu üyesi 47 şehrimize dikkat çekti         
15:53
Son Dakika: İstanbul Valisi, kentte bugüne kadar dağıtılan maske sayısını paylaştı Son Dakika: İstanbul Valisi, kentte bugüne kadar dağıtılan maske sayısını paylaştı         
15:44
Koronavirüsü yenen doktor Koronavirüsü yenen doktor "Mutlaka tüketin" deyip zerdeçalı tavsiye etti         
15:41
İsveç Prensesi, koronavirüsle mücadele için üç günlük eğitimin ardından hastanede çalışmaya başladı İsveç Prensesi, koronavirüsle mücadele için üç günlük eğitimin ardından hastanede çalışmaya başladı         
15:40
Türk otomotiv şirketi Karsan, 20 Nisan'da üretime tekrar başlayacak Türk otomotiv şirketi Karsan, 20 Nisan'da üretime tekrar başlayacak         
15:26
Sinan Akçıl, eski sevgilisi Ebru Şallı'nın oğlunun ölümüyle üzüntüye boğuldu: Öğrenince yerimden sarsıldım Sinan Akçıl, eski sevgilisi Ebru Şallı'nın oğlunun ölümüyle üzüntüye boğuldu: Öğrenince yerimden sarsıldım         
15:22
Samsun'da boş mezarın içine düşen kadının o anları kamerada Samsun'da boş mezarın içine düşen kadının o anları kamerada         
15:21
Milli Savunma Bakanlığı, yüzde 100 yerli mekanik solunum cihazı üretti Milli Savunma Bakanlığı, yüzde 100 yerli mekanik solunum cihazı üretti         
14:56
Prof. Dr. Ercümen Ovalı'nın koronavirüs tedavisi için bulduğu ilaca Bilim Kurulu üyesinden ilk yorum: Zaten deneniyor Prof. Dr. Ercümen Ovalı'nın koronavirüs tedavisi için bulduğu ilaca Bilim Kurulu üyesinden ilk yorum: Zaten deneniyor         
14:43
Önerdiği ilacı diğer ülkeler kullanıyor mu? Ovalı'dan eleştirilere yanıt Önerdiği ilacı diğer ülkeler kullanıyor mu? Ovalı'dan eleştirilere yanıt         
14:42
8 yaşındaki oğlu vefat eden Ebru Şallı'ya taziye mesajı yağdı 8 yaşındaki oğlu vefat eden Ebru Şallı'ya taziye mesajı yağdı         
14:40
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı         
14:37
Ebru Şallı'nın 8 yaşında hayatını kaybeden oğlu son yolculuğuna uğurlandı Ebru Şallı'nın 8 yaşında hayatını kaybeden oğlu son yolculuğuna uğurlandı         
14:06
Gezi teknesinde alevlerin arasında kalan 3 işçi güçlükle kurtarıldı Gezi teknesinde alevlerin arasında kalan 3 işçi güçlükle kurtarıldı         
14:05
İngiliz gazete Daily Mail, Osmanlı için kullandıkları tabiri kendileri için manşet attı: Avrupa'nın hasta adamı İngiliz gazete Daily Mail, Osmanlı için kullandıkları tabiri kendileri için manşet attı: Avrupa'nın hasta adamı         
13:50
Koronavirüsle savaşan kadın doktorun vücudunu görenler şaşkınlık yaşadı! Tepeden tırnağa dövmeyle kaplı Koronavirüsle savaşan kadın doktorun vücudunu görenler şaşkınlık yaşadı! Tepeden tırnağa dövmeyle kaplı         
13:41
Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki lenfoma hastası oğlu hayatını kaybetti Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki lenfoma hastası oğlu hayatını kaybetti         
13:34
Telefon dolandırıcıları, hamile hemşire adına 60 bin TL kredi çekti Telefon dolandırıcıları, hamile hemşire adına 60 bin TL kredi çekti         
13:20
Koronavirüsten sadece 199 kişinin hayatını kaybettiği Japonya'da, maske izdihamı yaşandı Koronavirüsten sadece 199 kişinin hayatını kaybettiği Japonya'da, maske izdihamı yaşandı         
13:03
12 Aralık'ta ortaya çıkan koronavirüs için İsrail televizyonundan çarpıcı iddia: ABD, Kasım ayında İsrail'i uyardı 12 Aralık'ta ortaya çıkan koronavirüs için İsrail televizyonundan çarpıcı iddia: ABD, Kasım ayında İsrail'i uyardı         
13:02
Koronavirüs salgını günlerinde Türkiye'de maske sorunu yaşanıyor Koronavirüs salgını günlerinde Türkiye'de maske sorunu yaşanıyor         
12:58
Gamze Pala'yı öldüren katilin, cinayet öncesi görüntüleri ortaya çıktı Gamze Pala'yı öldüren katilin, cinayet öncesi görüntüleri ortaya çıktı         
12:56
129 milyon TL'lik çiğ süt ve manda-malak destek ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak 129 milyon TL'lik çiğ süt ve manda-malak destek ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak         
12:49
Dr. Mehmet Öz'den skandal öneri: Okullar açılsın, çocukların sadece yüzde 2'si veya 3'ü ölür Dr. Mehmet Öz'den skandal öneri: Okullar açılsın, çocukların sadece yüzde 2'si veya 3'ü ölür         
12:33
Evinde maraton koşan Sinoplu öğretmen, 42 kilometreyi 2.100 tur atarak tamamladı Evinde maraton koşan Sinoplu öğretmen, 42 kilometreyi 2.100 tur atarak tamamladı         
12:30
Kimi izdivaç programıyla adını duyurdu kimisi ise Miss Turkey'de yarıştı! İşte 2020 Survivor yarışmacılarının merak edilen eşleri ve sevgilileri Kimi izdivaç programıyla adını duyurdu kimisi ise Miss Turkey'de yarıştı! İşte 2020 Survivor yarışmacılarının merak edilen eşleri ve sevgilileri         
12:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2020 16:33:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli Dayanışma Kampanyası'na kumbarasındaki parasını bağışladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]