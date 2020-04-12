Milli Dayanışma Kampanyası'na kumbarasını bağışladı - Son Dakika

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Milli Dayanışma Kampanyası'na kumbarasını bağışladı
6 saat önce
Milli Dayanışma Kampanyası'na kumbarasını bağışladı Eyüpsultan'da yaşayan 9 yaşındaki Betül Nur Çelik, kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.
Milli Dayanışma Kampanyası'na kumbarasını bağışladı
İSTANBUL - Eyüpsultan'da yaşayan 9 yaşındaki Betül Nur Çelik, kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.
Eyüpsultan Pirinççi Mahallesi'nde yaşayan Çelik ailesinin 9 yaşındaki kızı Betül Nur, kumbarasında biriktirdiği 523 TL'yi Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı. İlkokul öğrencisi Betül Bur Çelik kumbarasında biriktirdiği parayı "Biz bize yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak istediğini ailesine söyledi. Betül Nur'un bu isteği üzerine babası yetkililere ulaştı. Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan gelen görevliye süslediği kumbarasını veren Betül Nur, "Herkes bağış yapsın" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 06:29 Kaynak: İHA
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