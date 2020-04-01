'Milli Dayanışma Kampanyası'na şarkı yazarak, destek verdi - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 maaşını bağışlayarak, başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na sanatçı Aydın Aydın, 'Biz bize yeteriz' adlı şarkıyı yazarak, destek verdi.

Türk halk müziği sanatçısı Aydın Aydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 maaşını bağışlamasıyla başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi. 'Biz bize yeteriz' adlı şarkıyı yazan Aydın, kampanyaya maddi ve manevi destek vereceğini de söyledi. Aydın, "Bugün birlik ve beraberlik günü. Bugün yardımlaşma günü. Benim sanatçı dostlarımdan ve iş adamları dostlarımdan ricam; bu kampanyaya lütfen destek olalım. Ben de maddi ve manevi desteğimi sunuyorum. Lütfen evde kalın. Sağlık çalışanlarına ve güvenlik güçlerimize yardımcı olmak için evde kalın" dedi.

Aydın Aydın'ın bağlamasıyla çalıp, söylediği 'Biz bize yeteriz' şarkısının sözleri, şöyle:

'Biz bize yeteriz

Biz bize yeteriz

Biz bize yeteriz Allah'a hamdederiz

Komşumuz aç dururken

Biz ne güne bekleriz

Gelir geçer bugünler

Yarınlar bizi bekler

Dünyada hiç kalmasın

Fakir ve çaresizler

Biz bize yeteriz

Biz bize yeteriz

Komşumuz aç dururken

Biz ne güne bekleriz'