Milli Dayanışma Kampanyası'na TRT canlı yayınında destek - Son Dakika
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Milli Dayanışma Kampanyası'na TRT canlı yayınında destek

6 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, vatandaşları, iş dünyasını, sivil toplum kuruluşlarını ve yurtdışında çalışan firmaları Milli Dayanışma Kampanyası'na destek vermeye davet ederek "Allah'ın izniyle güç birliğiyle biz el ele verdiğimiz zaman üstünden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yok" dedi.

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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, vatandaşları, iş dünyasını, sivil toplum kuruluşlarını ve yurtdışında çalışan firmaları Milli Dayanışma Kampanyası'na destek vermeye davet ederek "Allah'ın izniyle güç birliğiyle biz el ele verdiğimiz zaman üstünden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yok" dedi.

TRT'deki "Biz bize yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na ilişkin yapılan özel yayına telekonferans yoluyla bağlanan Pekcan, daha Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Sağlık Bakanlığının koordinasyonunda, Bilim Kurulunun aldığı kararlar çerçevesinde tedbirlerini aldıklarını, Türkiye'ye virüsün giriş tarihini geciktirebildiklerini söyledi.

Pekcan, hudut kapılarında çalışan gümrük personeli için de önlemleri almak üzere gayret ve hassasiyet gösterdiklerini ifade ederek "Bu dönemde bir taraftan sağlığımız, güvenliğimiz, ailelerimiz, yakın çevremiz, çalışanlarımızla ilgili önlemleri alırken bir taraftan da toplumsal ihtiyaçlarının gereksinimlerinin karşılanması ve tedarik zincirinin aksamadan devam etmesi de önemli. Biz de Bakanlık olarak bu konuda koordinasyon içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz." diye konuştu.

Türkiye'de yardımlaşmanın aile göreneği olduğunu belirten Pekcan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde şahıslarının öncelikle gösterdiği özveri ile 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' Milli Dayanışma Kampanyası'nı dün başlattı. Biz de tüm Kabine olarak memnuniyetle destek verdik." ifadelerini kullandı.

Pekcan, daha sonra Bakanlığın ilgili kuruluşlarından ve sivil toplum kuruluşlarından kendilerine geri dönüşler olduğuna dikkati çekerek Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) 10 milyon lira, Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) 15 milyon lira, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) 10 milyon lirayla kampanyaya destek verdiğini hatırlattı.

Bakan Pekcan, herkesi kampanyaya katılmaya çağırarak "Biz vatandaşlarımızı, bütün iş dünyamızı, sivil toplum kuruluşlarımızı ve yurtdışında çalışan firmalarımızı da bu kampanyaya destek vermeye davet ediyoruz. Allah'ın izniyle güç birliğiyle biz el ele verdiğimiz zaman üstünden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yok." dedi.

"Sağlığımızdan ödün vermeyeceğiz, işlerimizi askıya almayacağız"

DEİK Başkanı Nail Olpak da 146 ülkedeki iş konseyleri ile faaliyet gösterdiklerine dikkati çekerek "Bugün 14 iş konseyimiz ve yönetim kurulumuzla bu konuyu değerlendirdik. İki temel karar alındı. Hem DEİK olarak kurumsal anlamda bu kampanyaya destek vereceklerini, iş konseylerimizin üyeleri de buna ilave olarak kendilerinin de sürece bire bir katkı yapacağını ifade ettiler." diye konuştu.

Olpak, sağlığın korunması için tedbirlere uymak gerektiğini vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"İş hayatımızın sağlığını, canlılığını da olabildiği ölçüde, bugünkü şartlar altında açıklanan veriler çerçevesinde korumamız gerekiyor. Aksi takdirde orada çıkabilecek bazı sorunlar çarklarımızın dönmemesini, çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın bundan etkilenmesini doğurabilir. Sağlığımızdan, tedbirlerimizden ödün vermeyeceğiz ama işlerimizi de askıya almayacağız."

-"İhracatçılar olarak biz zoru başarmayı severiz"

TİM Başkanı İsmail Gülle de Meclis üyeleriyle Türkiye'nin üreten ve ihracat eden yüzü olduklarını dile getirerek şunları kaydetti:

"İhracatçılar olarak biz zoru başarmayı severiz ve bu zorluklarda da rekorlar kırarız. Bugün ihracat ailesinin 95 bin üyesi ile rekor bir bağışta bulunduk. Gün Türkiye'nin yanında durma günüdür. Üreteni ile çalışanı ile birbirine sahip çıkma günüdür. Türkiye ve dünya bir sınavdan geçiyor. İnşallah biz Cumhurbaşkanımızla, hükümetimizle ve Ticaret Bakanımızın ihracata verdiği desteklerle bu işi başaracağız. Bugün akşam itibarıyla ihracatımızın mart ayı rakamlarını da tamamladık. İnşallah yarın da Türkiye'ye güzel bir ihracat rakamı vermek için çalışıyoruz."

ATO üyelerine Nefes Kredisi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da bu zor süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına destek vererek 2 milyon liralık desteği aktardıklarını söyledi. Bunun yanı sıra ihtiyaç sahiplerine 10 bin gıda kolisi dağıtacaklarını belirterek "TOBB çatısı altında 5. Nefes Kredisi'ni ATO olarak tüm bütçemizi seferber ederek bu zor süreçte üyelerimizin yanında olacağız." dedi.

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 11:06 Kaynak: AA

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