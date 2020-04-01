Milli Dayanışma Kampanyası'na TRT canlı yayınında destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Dayanışma Kampanyası'na TRT canlı yayınında destek - Son Dakika

Milli Dayanışma Kampanyası'na TRT canlı yayınında destek

1 saat önce

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İmkan sahibi tüm vatandaşlarımızı bu dayanışmaya destek olmaya davet ediyoruz.

Milli Dayanışma Kampanyası'na TRT canlı yayınında destek, System.String[]

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İmkan sahibi tüm vatandaşlarımızı bu dayanışmaya destek olmaya davet ediyoruz. Görüyoruz ki vatandaşlarımız akın akın bu kampanyaya destek oluyorlar. Çünkü, bugün dayanışma günüdür, iyilik milletimizin mayasında vardır." dedi.

Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde dün "Biz bize yeteriz Türkiye" sloganıyla başlatılan kampanyaya TRT'de gerçekleştirilen özel yayında destek verdi.

Sınır tanımayan bir salgınla karşı karşıya kalındığını belirten Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öngörülü yaklaşımıyla Türkiye'nin birçok ülkeden önce salgın sınırlardan girmeden tedbir aldığını ifade etti. Böylece salgının yayılımının asgari seviyede tutulduğunu dile getiren Altun, kapsamlı tedbirlerin alınmaya devam edildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde, ilgili bütün kurumlarla kararlı şekilde salgının yayılımını önlemeye dönük gayret sarf ettiklerine işaret eden Altun, bu süreçte en önemli gücün millet olduğunu belirtti. Vatandaşların her geçen gün daha bilinçli ve sıkı şekilde tedbirlere uymasının hayati olduğunu aktaran Altun, şöyle devam etti:

"Bu anlamda, milletimizin gösterdiği yaklaşım gerçekten bütün takdirlerin üzerinde. Bu süreçte, sağlık alanında bütün imkanlarımızı hamdolsun seferber ettik. Sağlık alanında, bugüne kadar yapılan yatırımların karşılığını gördük. Bunun yanında ekonomik ve sosyal destek paketlerimizle de her kesimden insanımızın yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Bugüne kadar zor zamanlarda hep ortaya koyduğumuz dayanışmanın en güzel örneklerini yine bu süreçte hamdolsun sergiliyoruz ve bunu sergilemeye devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek Milli Dayanışma Kampanyası'na öncülük ettiğini anımsatan Altun, kampanya ile devlet-millet el ele vererek koronavirüse karşı alınan tedbirler dolayısıyla bir şekilde mağduriyet yaşayabilecek ihtiyaç sahiplerine ilave destek sunmanın amaçlandığını vurguladı.

Vatandaşların kampanyaya, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açılan banka hesapları ya da "Korona" yazıp 8119'a kısa mesaj atarak destek olabileceğini dile getiren Altun, "İmkan sahibi tüm vatandaşlarımızı bu dayanışmaya destek olmaya davet ediyoruz ve çok hamdolsun görüyoruz ki vatandaşlarımız akın akın bu kampanyaya destek oluyorlar. Çünkü, bugün dayanışma günüdür, iyilik milletimizin mayasında vardır. Gencinden yaşlısına her kesimden gelen desteklerle dünyaya örnek olduk, oluyoruz." diye konuştu.

Tüm sıkıntılı zamanlarda dünyaya örnek olarak milletin ne kadar asil olduğunun gösterildiğini belirten Altun, bu sıkıntılı günlerin en kısa zamanda geride bırakılacağına inandığını ve geriye bakıldığında aziz milletin ortaya koyduğu birlik, beraberlik ve dayanışmanın gururla hatırlanacağını anlattı.

"Bize düşen yardımların doğru şekilde ihtiyaç sahibine ulaşmasını sağlamak"

Milletin cömert, fedakar, yardımsever olduğunu ve derde düşenin, darda kalanın yanında bulunduğunu dile getiren Altun, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Devlet olarak bize düşen bu yardımların doğru şekilde ihtiyaç sahibine ulaşmasını sağlamaktır. Toplumda ortaya çıkan bu talebi, devlet olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde karşılayacak, bir anlamda koordinasyon faaliyeti yürütüyoruz ve yardım sürecinin koordinasyonunu yürütmeye gayret ediyoruz. Kim ne derse desin, bu dayanışmaya taş koymaya çalışanlar olsa da sınırlı oranda, milletimiz yine tek yürektir, tek yürek olacaktır. ve kampanyaya destek olan kardeşlerinin yanında olacaktır ve bütün bu anlamda da bu süreçte yer alan bütün vatandaşlarımız da dünyaya örnek bir yaklaşım sergilemiş olacaktır. Biz burada bir milli dayanışma sergiliyoruz. Milli dayanışma demek, bütün dünyanın yaşamakta olduğu böyle bir badirede milletin her ferdiyle hiçbir sınıf, ideoloji, siyaset, kimlik, ayırmadan darda kalanın yanında yer alması demektir. Hamdolsun biz bunu yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın başlattığı bu asil kampanya da buna hizmet ediyor. Bu noktada duyarlılık gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."

"Vakit iyilik vaktidir"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da "İyilikte ve takvada yardımlaşınız" ayetini hatırlatarak kampanyayı yurt içi ve yurt dışındaki din görevlileriyle desteklediklerini bildirdi.

Kampanyanın başlamasının ardından "Maaşını paylaş, kardeşinle yakınlaş" adıyla bütün görevlilere çağrıda bulunduklarını aktaran Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü yakınlaşmanın en büyük vasıtası paylaşmaktır. İslam paylaşma dinidir, yardımlaşma dinidir. Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Milli Mücadele'den 15 Temmuz'a ve günümüze kadar nasıl en zor zamanlarımızda ırk, mezhep, meşrep, inanç ayrımı yapmadan bu millet, bu topraklar için, bu vatan için nasıl birleşmişse bugün de özellikle bu salgın döneminde mağdur olan, işini kaybeden, zor duruma düşen kardeşlerimizi desteklemek için mutlaka paylaşmalıyız, paylaşımda bulunmalıyız."

Erbaş, Başkanlık olarak merkezinden en küçük köyüne kadar 150 bine yakın görevliyle mağdur, yaşlı, evinden çıkamayan insanlara destek olduklarını belirterek "Bu bir iyilik vaktidir, iyilik yarışmasıdır." dedi.

Hem maddi, hem manevi olarak vatandaşın yanında yer aldıklarını vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti:

"Biz diyoruz ki vakit, iyilik vaktidir. Bu iyiliği hangi alanda yapmak istiyorsa insanımız, o alanda çalışmak onların lehine olan bir şeydir. Bu bir fırsattır. Dünya ahiretin tarlasıdır. Dünyada en güzel bir şekilde bu iyiliği ekersek, insanımızın yanında olursak, paylaşırsak, ekmeğimizi bölersek bu millet daha çok ayakta olacaktır. Bu millet hiçbir zaman sıkıntı yaşamayacaktır. Geçmişimizde olduğu gibi bugün de inşallah bu sıkıntılı zamanları atlatacağız. Ben tekrar bu kampanya, bu seferberlik dolayısıyla milletimizi, hocalarımızı bütün kardeşlerimizi, bu kampanyaya destek olmaya seferberliğe katkı sağlamaya davet ediyorum ve bu iyilikten paylarını almalarını özellikle istirham ediyorum. Çünkü Rabb'imiz muhsinleri, iyilik yapanları sever."

Fahrettin Altun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 12:20 Kaynak: AA

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