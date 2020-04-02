Milli Dayanışma Kampanyasına destek - Son Dakika

Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destekte bulunduklarını bildirdi.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, Serhat Çelik, bütün dünyayı saran koronavirüsü salgını nedeniyle bir çok insanın zor durumda kaldığını belirtti.

Kampanyaya birer maaşlarını bağışladıklarını aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Alınan tedbirleri sendika olarak bizler de önemsiyor, üyelerimize ve tüm Kayserili hemşehrilerimize zorunlu olmadıkça evlerinde kalmalarını söylüyoruz. Fakat bir gerçek var ki belediyelerimizin temizlik işleri başta olmak üzere bazı birimlerinde çalışan üyelerimiz var. Çalışan arkadaşlarımıza da alınan tedbirlerle ilgili bilgilendirme yapmaya gayret ediyoruz. Şehrimizde de bir çok özel sektör salgın dolayısıyla faaliyetini durdurmuş ve buna bağlı olarak işsiz sayısı artmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu kampanyaya HAK-İŞ, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arslan öncülüğünde tam destek verdiğimizi ve Vakıfbank'a yapmış olduğumuz bağış haricinde şube başkanı, şube başkan yardımcısı ve şube çalışanlarımız olarak birer maaş bağışlayarak katkıda bulunuyoruz."