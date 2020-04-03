Milli Dayanışma Kampanyasına Gülsan Holding'den büyük destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Dayanışma Kampanyasına Gülsan Holding'den büyük destek - Son Dakika

Milli Dayanışma Kampanyasına Gülsan Holding'den büyük destek

6 saat önce

Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 1 milyon 500 bin TL bağış yaptıklarını ve ihtiyaç sahiplerine de 11 bin gıda paketi dağıtımına başladıklarını açıkladı.

Milli Dayanışma Kampanyasına Gülsan Holding'den büyük destek, System.String[]

Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 1 milyon 500 bin TL bağış yaptıklarını ve ihtiyaç sahiplerine de 11 bin gıda paketi dağıtımına başladıklarını açıkladı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" çağrısıyla başlattığı dayanışma kampanyasına Gülsan Holding'ın 1 milyon 500 Bin TL bağış yaptığını açıklayan Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Gaziantep Valiliği, Kilis Valiliği ve kendi dağıtım kanalları aracılığıyla 11 bin gıda paketi dağıtımına da başladıklarını ifade etti.


Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de insanları yakından tehdit eden korona virüsün yayılmasını önlemeye yönelik alınan tedbirler kapsamında mağdur olan vatandaşların mağduriyetini gidermek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" çağrısıyla başlattığı milli dayanışma kampanyasına Gülsan Holding'ten önemli bir destek geldi.


Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu Kampanya kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşların mağduriyetinin giderilmesinde kullanılmak amacıyla kampanyaya 1 milyon 500 bin TL bağış yaptıklarını açıkladı. Topçuoğlu, holding çalışanları, yakın çevrede bulunan yardıma muhtaç vatandaşlar ile Gaziantep Valiliği ve Kilis Valiliği aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine 11 bin gıda kolisi dağıtımı gerçekleştireceklerini de sözlerine ekledi.


"Milletçe kenetlenerek başaracağız"


Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu, sıkıntılı dönemlerde insanların bir birine yardım etmek zorunda olduğunu, sorunların çözüme kavuşacağı süreye kadar herkesin elinden geleni yapmasının bir vatandaşlık görevi olacağını ifade ederek, "Dünyayı kasıp kavuran bu salgın karşısında elbette ülkemizde önemli oranda etkileniyor. Salgının önlenmesine yönelik alınan tedbirler kapsamında ekonomik sorunlar yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' çağrısıyla başlattığı milli dayanışma kampanyasına bizler de Gülsan ailesi olarak 1 milyon 500 bin TL bağış yaptık. Diğer taraftan gerek Gaziantep Valiliği ile Kilis Valiliği'nin yanı sıra kendi dağıtım kanallarımızla ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere bu yıl 11 bin gıda paketinin dağıtımına başladık. TİM ve GAİB koordinasyonunda ülke genelinde 30 milyon maske üretimi için ihtiyaç duyulan dokumasız kumaşın temininde de Gaziantepli diğer firmalarla birlikte bizler de gerekli kumaş yardımımızı yaptık. Ülkemizin ve milletimizin bu zor günleri yardımlaşma ve dayanışma içerisinde aşacağına inanıyoruz. Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz gerek İçişleri Bakanlığımız gerekse Sağlık Bakanlığımız tarafından yapılan uyarılara uymaları ve bu süreci evlerinde geçirmeleridir. Önümüzdeki süreçte bilim dünyasının bu amansız salgına karşı bilimsel çareler bulacağına inanıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 11:39 Kaynak: İHA

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