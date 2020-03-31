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Milli dayanışma kampanyasına katılan ilk kulüp Başakşehir oldu!
6 saat önce
Başakşehir'in konuyla ilgili açıklaması şu şekilde: Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı milli dayanışma kampanyasına İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü olarak tam destek veriyoruz.
Başakşehir'in konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:
Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı milli dayanışma kampanyasına İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü olarak tam destek veriyoruz.
Devletimizin ihtiyaç sahiplerine destek olma çalışmasına kulübümüz adına yönetim kurulumuz 1 milyon 14 bin TL; futbolcularımız, teknik ekibimiz ve personelimiz de 1 milyon TL olmak üzere toplam 2 milyon 14 bin TL ile katkıda bulunmuştur.
Her zaman olduğu gibi bugün de devletimizin ve milletimizin yanındayız. Bu zor günleri el ele vererek hep birlikte aşacağız. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 03:14
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