Milli Dayanışma Kampanyasına Soma'da sendika ve vakıflardan destek - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganı ile başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına Soma'daki sivil toplum örgütlerinden destek geldi.

Kampanyaya 5 bin lira bağışta bulunan Soma Sağlık Sosyal ve Eğitim Vakfı adına açıkalama yapan Vakıf Başkanı Mustafa Bayraktar, "Zor günde bir ve beraberiz. Allah'ın izniyle bunu da aşacağız. Biz bize yeteriz. Hep birlikte güzel ve sağlıklı günlere inşallah." ifadelerini kullandı.

Soma Eğitim-Bir Sen temsilciliği de kampanyaya destek verdiklerini açıkladı.

İlçe Temsilcisi Bekir Çakmak yaptığı açıklamada, ilçe yönetim kurulu, kadın komisyonu yönetimi ve işyeri temsilcilerinin katkılarıyla 3 bin 100 lira ile kampanyaya katkı sağladıklarını belirterek, "Koronavirüs ile mücadele konusunda canlarını hiçe sayarak insanların sağlığını kurtarmak için uğraşan doktorlarımıza ve sağlık personelimize şükranlarımı sunuyorum. Bu virüsle mücadeleyi, bu zorlu süreci el birliği ile dayanışma içerisinde atlatacağımıza inanıyorum." dedi.