Milli denizaltı projesi MİLDEN başladı, ilk teslimat 2030'da yapılacak
1 saat önce
Türkiye Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın yerli ve milli imkanlarla yapılması planlanan Milli Denizaltı Projesi (MİLDEN) resmen başlatıldı. İlk teslimat 2030'da yapılacak
Türkiye Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın yerli ve milli imkanlarla yapılması planlanan Milli Denizaltı Projesi (MİLDEN) resmen başlatıldı.
Havadan Bağımsız Tahrik Sistemli (Air Independent Propulsion/AIP ) denizaltılarda sessiz sürüş, gelişmiş torpido ve güdümlü füze sistemleri bulunacak. Denizaltıların ana tankları Gölcük Tersanesi'nde üretilecek. Denizaltı programına ait tüm elektronik aksam ve sensörler Aselsan tarafından geliştirilirken, askeri yazılımlarsa Havelsan tarafından kodlanacak.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 05:28
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