Son Dakika Haberleri: Milli diskci barajı geçti ay yıldızlı formayla Avrupa'da yarışacak
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Milli diskci barajı geçti ay yıldızlı formayla Avrupa'da yarışacak

59 dakika önce

Zonguldaklı milli diksci Berke İnaloğlu, Ankara'da yapılan olimpik deneme yarışlarında en iyi derecesini yaparak İsveç'te yapılacak Avrupa Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek.

Milli diskci barajı geçti ay yıldızlı formayla Avrupa'da yarışacak, System.String[]
Zonguldaklı milli diksci Berke İnaloğlu, Ankara'da yapılan olimpik deneme yarışlarında en iyi derecesini yaparak İsveç'te yapılacak Avrupa Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 14 Haziran Cuma günü Ankara'da Naili Moran Atletizm pistinde olimpik deneme yarışları yapıldı. Zonguldaklı milli diksci Berke İnaloğlu 54 metre olan barajı 54.57 geçerek en iyi derecesini yaptı. Milli gülleci Berke İnaloğlu, yapmış olduğu bu dereceyle 11-14 Temmuz tarihleri arasında İsveç'te yapılacak U23 Avrupa Şampiyonasında ay yıldızlı forma altında ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.

"Hedef Avrupa Şampiyonluğu"

Milli diksci Berke İnaloğlu, "İyi bir hazırlık dönemi geçirdim. Bunun karşılığını Ankara'da yağılan olimpik deneme yarışlarında en iyi derecemi yaparak milli forma altında ülkemi temsil etme hakkı kazandım. Bu başarı hepimizin hedef Avrupa Şampiyonluğui Bunun içinde sıkı bir şekilde çalışmalara devam edeceğim. Bana desteklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum"dedi. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 05:12 Kaynak: İHA
İsveç, Ankara, Avrupa, Spor
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