Milli dövüşçü Uğur Özkaplan Bosnalı rakibini nakavt etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli dövüşçü Uğur Özkaplan Bosnalı rakibini nakavt etti - Son Dakika

Milli dövüşçü Uğur Özkaplan Bosnalı rakibini nakavt etti

6 saat önce

Milli kafes dövüşçüsü Uğur Özkaplan profesyonel kariyerinin 4. maçında Sırbistan da düzenlenen SBC karşılaşmasında Bosnalı rakibi Edis Besic'i nakavt ile yenmeyi başardı.

Milli dövüşçü Uğur Özkaplan Bosnalı rakibini nakavt etti, System.String[]

Milli kafes dövüşçüsü Uğur Özkaplan profesyonel kariyerinin 4. maçında Sırbistan da düzenlenen SBC karşılaşmasında Bosnalı rakibi Edis Besic'i nakavt ile yenmeyi başardı.

Milli MMA dövüşçüsü Uğur Özkaplan dünya şampiyonluğu yolunda emin adımlarla ilerliyor. Almanya'nın Duesseldorf şehrinde kampa giren ve antrenörü Hollandalı dünya şampiyonu Ivan Hypolite ile iyi bir hazırlık dönemi geçiren MMA'ci Uğur Özkaplan Sırbistan karşılaşmasında Bosnalı rakibi Edis Besic'in karşısına çıktı. Bosnalı rakibini nakavt ederek yenmeyi başaran milli kafes dövüşçüsü, "Hedefim ve hayalim büyük organizasyonlarda şampiyon olmak ve ülkeme kemeri getirmek. 2020 yılında Avrupa'nın en büyük organizasyonu KSW'de başarı göstermek. Tüm hazırlıklarım bunun üzerine" dedi.

(Selçuk Şavran/İHA)

Sırbistan Karadağ, Edis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 09:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Leicester City, Çağlar Söyüncü'nün sözleşmesini uzatmak için teklif yaptı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki yediemin otoparkında 8 milyon liralık servet çürümeye terk edildi ABD öncülüğündeki Koalisyon, Suriye'de İran'a ait hedefleri vurdu Son dakika: İtalya Başbakanı Conte, ülke çapındaki tüm mağazaların kapatılması talimatını verdi

Son Dakika Haberleri
03:10 Yemen'deki koalisyon güçleri, Güney Geçiş Konseyi yetkililerinin Aden'e dönmesine izin vermiyor
03:04 Aydın'da silahlı kavga: 1 yaralı
03:00 Fransız Polinezyası'nda ilk koronavirüs vakası tespit edildi
02:54 İtalya Kovid-19'a karşı karantina tedbirlerini sıkılaştırıyor
02:46 Düzce'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 03:27:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli dövüşçü Uğur Özkaplan Bosnalı rakibini nakavt etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]