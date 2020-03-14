Milli dövüşçü uğur Özkaplan yeniden ringlere dönüyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Milli dövüşçü uğur Özkaplan yeniden ringlere dönüyor - Son Dakika Spor

Milli dövüşçü uğur Özkaplan yeniden ringlere dönüyor

6 saat önce

Milli MMA dövüşçüsü Uğur Özkaplan, bir süredir uzak kaldığı ringlere yeniden dönme kararı aldı.

Milli dövüşçü uğur Özkaplan yeniden ringlere dönüyor, System.String[]

Milli MMA dövüşçüsü Uğur Özkaplan, bir süredir uzak kaldığı ringlere yeniden dönme kararı aldı.


Yıllardır kafes dövüşünde büyük başarılara imza atan ancak bir süredir ringlerden uzak kalan milli dövüşçü Uğur Özkaplan, Avrupa'nın en büyük MMA organizasyonu 'KSW'ye katılmak için Polonyalı bir şirketle anlaşma yaparak yeniden ringlere dönüyor.


Daha rakibi açıklanmayan Özkaplan, KSW'de büyük isimlere gözdağı vermeye başladı. 'Dünyanın En Güçlü Adamı' yarışmasında 5 kez birinci seçilen Mariusz Pudzianowski de Uğur Özkaplan ile karşılaşmayı reddetti. Özkaplan'da bunun üzerine "Nereye kadar kaçacaksın" diye sorarak Pudzianowski ile karşılaşmak istediğini söyledi. - OSMANİYE

Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 02:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Koronavirüs konusunda tedbirlerini arttıran ABD'liler, taharet musluklu klozetlere ilgi gösteriyor
Zara, koronavirüs nedeniyle İspanya'da bulunan tüm mağazalarını kapatma kararı aldı Son dakika: Türkiye uçuş yasağı olan 9 ülkedeki Türklerin dönüşü için son tarihi açıkladı Uzman isimden, "Koronavirüs sıcak havalarda yok olacak" iddiasını çürütecek sözler

Son Dakika Haberleri
20:57 Beşiktaş, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı
20:56 Maçın ardından
20:54 Yalçın Koşukavak: "Uzatmalarda 1 puan almayı başardık"
20:54 Atılay Canel: "Bugün burada futbol adına cinayet işlendi"
20:53 Talisca'dan Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandıran yorum

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 21:01:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli dövüşçü uğur Özkaplan yeniden ringlere dönüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]