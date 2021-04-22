"Milli egemenlik, milletin ve devletin birliğiyle güçlüdür" - Son Dakika

"Milli egemenlik, milletin ve devletin birliğiyle güçlüdür"

22.04.2021 12:58

Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında, "Milli egemenlik, tehdit edilemeyen milletin ve tahdit edilemeyen devletin birliğiyle güçlüdür" dedi.

Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında, "Milli egemenlik, tehdit edilemeyen milletin ve tahdit edilemeyen devletin birliğiyle güçlüdür" dedi.

Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir açıklama yayımladı. Milli egemenliğin, tehdit edilmeyen milletin ve tahdit edilmeyen devlerin birliğiyle güçlü olacağını ifade eden Acar, "İstiklal ve istikbal mücadelemizin, özgür irademizin, hür ve bağımsız yaşama azmimizin sembol değeri ve kurumsal ifadesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, bir Cuma günü, halkın yoğun iştirakiyle, dualar eşliğinde, milletle bütünleşerek açılmıştır. Milletin Meclisi, köleliği asla kabul etmeyen hür yaşamış milletimizin, vatanı işgalden kurtarma mücadelesinin kalbi olmuştur. Milli irade, istiklal bilincini inançla kaynaştırarak milletimize güç vermiştir. Millete, milli değerlere dayanmayan bir egemenlik zaten söz konusu olamaz; millete, milletin inanç ve iradesine dayanmayan bir mücadele başarıya ulaşamaz. Emperyalizme direnişin güç kaynağı ve Meclisin anlamı da, önemi de kuşkusuz milletin iç ve dış vesayetle tahakküm altına alınamayan özgür iradesini temsil etmesinden gelmektedir." İfadelerini kullandı.

"Milli egemenlik ruhu, vesayetçi yapıların tahakkümüne izin vermez"

Aradan bir asır da geçse, 15 Temmuz kanlı darbe ve işgal girişiminde görüldüğü gibi, emperyalizmin Gazi Meclisi hedef almasının tesadüf olmadığına dikkat çeken Acar, "Milli egemenliğin kalbi ve adresi olan Meclis, tavizsiz, dik ve onurlu duruşuyla temsil ettiği değerlere layık olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır. Milli egemenlik, ruhu ve felsefesi gereği kendini milletten ayrı gören oligarşik, vesayetçi, seçkinci yapıların tahakkümüne izin vermez; huzurun, refahın, fırsatların geniş kitlelere yayılmasını ve adil paylaşımını amaçlar. Bu bilincin diri tutulması, hala gece yarısı bildirileriyle devleti tahdit, milleti tehdit etme cüreti gösteren yapılara izin ve fırsat vermemek bakımından önemlidir. Sahip oldukları saf, temiz yaradılıştan, taze, yeni heyecanlardan dolayı bugün çocuklara armağan edilmiştir. Milli iradenin temelinde bu saf, temiz duygular vardır. Çocuklar geleceğimizin teminatı, yarınlarımızın umududur. Özgürlük ve bağımsızlık bayrağının yarının büyükleri olacak çocuklara devredilmesi, bu varoluş şart ve değerimizin çocuklarımızla geleceğe taşınması anlamını içermektedir"

Acar şöyle devam etti: "Eğitim-Bir-Sen olarak, milli egemenliğimizin, ülkemizi geleceğe taşıyacak olan çocuklarımızın insanlık ve medeniyet değerlerimize, çağın icaplarına göre gerekli bilgi, beceri ve donanımlara sahip olarak yetiştirilmeleriyle kalıcı ve anlamlı olacağına inanıyoruz. Ülkemizin ve milletimizin geleceği, bugünkü çocukların yorulmak bilmeyen, azimli çalışmaları sonucu parlak ve muhteşem olacaktır. Bu düşüncelerle, TBMM'nin açılışının 101. yılında, evvela bizlere üzerinde özgürce yaşadığımız bir vatan armağan eden şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor; bütün çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz." - BURSA

Milli egemenlik, milletin ve devletin birliğiyle güçlüdür

Ulusal Egemenlik, Eğitim Bir Sen, Bursa, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Milli egemenlik, milletin ve devletin birliğiyle güçlüdür' - Son Dakika


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