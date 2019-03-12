Milli Eğitim Bakan Selçuk: "İstiklal Marşımız Milli Mutabakattır"
10 dakika önce
-Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un programa gelişi -Detaylar -İstiklal Marşı'nın okunuşu detayı -Kur'an-ı Kerim okunması -Konuşmalardan detay görüntüler -Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması - Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "İstiklal Marşımız milli mütabakattır"ANKARA (AA) Milli Eğitim...
-Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un programa gelişi
-Detaylar
-İstiklal Marşı'nın okunuşu detayı
-Kur'an-ı Kerim okunması
-Konuşmalardan detay görüntüler
-Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması
- Milli Eğitim Bakanı Selçuk:
"İstiklal Marşımız milli mütabakattır"
ANKARA (AA) Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstiklal Marşı'nın Kabulü'nün 98.yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma programına katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:31 Kaynak: AA
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