Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına Osman Sezgin atandı.
Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına Osman Sezgin getirildi.
Kaynak: AA
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