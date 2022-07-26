Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına Osman Sezgin atandı - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına Osman Sezgin atandı

26.07.2022 03:07
Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına Osman Sezgin atandı

Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına Osman Sezgin atandı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına Osman Sezgin atandı.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına Osman Sezgin getirildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına Osman Sezgin atandı - Son Dakika

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