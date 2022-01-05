Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili, Adana'da incelemelerde bulundu - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili, Adana'nın Pozantı ilçesinde incelemelerde bulundu.

Bakan Yardımcısı Bilgili, Şehit Zafer Sabancı Anadolu Lisesi'nde incelemelerde bulunarak, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Daha sonra Pozantı İmam Hatip Ortaokulu ve Türkan İrfan Akün Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde incelemelerde bulunan Bilgili, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüdaverdi Yıldız'dan Pozantı'da yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Bilgili, Türk şairi Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı vesilesiyle Şehit Zafer Sabancı Anadolu Lisesi'nde düzenlenen anma etkinliğine katıldı.