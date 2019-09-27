Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'den TFF'ye ziyaret
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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'den TFF'ye ziyaret

1 saat önce

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Özer, Türkiye Futbol Federasyonunu (TFF) ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'den TFF'ye ziyaret, System.String[]

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Özer, Türkiye Futbol Federasyonunu (TFF) ziyaret etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer'in federasyona nezaket ziyaretinde bulunduğu belirtildi.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleşen ziyarete TFF Başkan Vekili Erdal Bahçıvan, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu ile Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin katıldığı kaydedildi.

Ziyarette TFF Başkan Vekili Bahçıvan'ın, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer'e A Milli Futbol Takımı'nın formasını hediye ettiği aktarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Mahmut Özer, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:18 Kaynak: AA
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