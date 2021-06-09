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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer Tokat'ta Ziyaret ve İncelemelerde Bulundu - Son Dakika

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer Tokat'ta Ziyaret ve İncelemelerde Bulundu

09.06.2021 20:21
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer Tokat'ta Ziyaret ve İncelemelerde Bulundu, System.String[]

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Tokat'a geldi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Tokat'a geldi.

BİLSEM ZİYARETİ

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Vali Dr. Ozan Balcı, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali beraberinde Tokat Bilim ve Sanat Merkezini ziyaret ederek bilim ve sanat atölyelerini gezdi.

Bakan Yardımcısı Özer ve Vali Dr. Ozan Balcı, bir süre sohbet ettikleri öğrencilere istek ve taleplerini sordu. Okulun öğretmen ve öğrencileri, konuklarına birbirinden güzel eserlerle hazırladıkları mini bir konser verirken, resim atölyesi öğrencileri de kendi yaptıkları resimlerden hediye ettiler.

Z KÜTÜPHANE ZİYARETİ

Daha sonra okullar kampüsünde bulunan Z Kütüphaneyi ziyaret ederek incelemelerde bulunan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Vali Dr. Ozan Balcı ve beraberindeki heyet, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Vali Dr. Ozan Balcı "Valiliğimiz koordinesinde Kitap Tokat kapsamında PTT aracılığı ile öğrencilerimizin ve 65 yaş üstü yetişkinlerimizin evlerine kitaplarını gönderiyoruz. Öğrencilerimizin ve eğitimin her zaman yanındayız. " dedi.

ZÜBEYDE HANIM MTAL ZİYARETİ

Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Vali Dr. Ozan Balcı ve beraberindeki heyet, Z Kütüphaneden sonra Zübeyde Hanım Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılanan heyet, okul bünyesinde bu yıl açılan Matbaa Teknolojileri Alanı Atölyesi ve Eğitim Tokat TV stüdyolarını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Vali Dr. Ozan Balcı, "11 ve 12. sınıf öğrencilerinin üretimin içerisinde yer alarak kalifiye eleman olarak yetiştikleri ve kartvizit, matbuu evraklar, broşür, dergi, kitap, deneme kitapçıkları gibi çalışmalar yeni açılan Matbaa Teknolojileri Alanı ile atölyemizde üretime başladı. Ayrıca okulumuz bünyesinde Eğitim Tokat Web TV stüdyolarında MEB (EBA) meslek lisesi ders içerikleri ve müfredat çekimleri yapılıyor. Çekimi yapılan ders videoları MEM web sayfasında, yuotube kanalında paylaşılıyor, Etüt Tokat kapsamında soru çözümleri yapılıyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi.

YEŞİLIRMAK MTAL ZİYARETİ

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Vali Dr. Ozan Balcı ve beraberindeki heyet, Yeşilırmak MTAL'yi ziyaret ederek Bilişim Teknolojileri Alanı tarafından geliştirilen, öğretmen ve öğrencilerin aynı sanal ortamda buluşup etkileşimli olarak ders işlemelerini sağlayan VR Atölye uygulamasında incelemelerde bulundu.

Yeşilırmak MTAL Dijital Oyun Geliştirme ve Animasyon örneklerini izleyen Bakan Yardımcısı Özer, Vali Dr. Ozan Balcı ve beraberindekiler, eğitim çekimleri, animasyon çalışmaları, yapay zeka çalışmaları, dijital oyun geliştirme çalışmalarının yapıldığı Sanal Prodüksiyon Stüdyosunu ziyaret ettiler.

TOKAT MTAL ZİYARETİ

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Vali Dr. Ozan Balcı ve beraberindeki heyet, Tokat MTAL atölyelerini ve ARGE Merkezi Labarotuvarlarını gezerek incelemelerde bulundular.

YARI DEĞERLİ TAŞLAR VE KUYUM ATÖLYESİ ZİYARETİ

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Vali Dr. Ozan Balcı ve beraberindeki heyet, Milli Eğitim Bakanlığı, OKA ve İş Kur destekleri ile Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Tokat MTAL bünyesinde açılan Yarı Değerli Taşlar ve Kuyum Atölyesini ziyaret ederek incelemelerde bulundular.

Vali Dr. Ozan Balcı "Tokat'ımızın yarı değerli taşlarını markalaştırıp Türkiye ve dünya pazarıyla buluşturacağız. Taşlar Tokat'ın ekonomisine, turizmine önemli katkı sağlayacak. Atölyenin kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

TAŞLIÇİFLİK ANAOKULU - İLKOKULU YAPILACAK ALANDA İNCELEMELER

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Vali Dr. Ozan Balcı ve beraberindekiler, Taşlıçiftlik Yerleşkesinde Milli Eğitim Bakanlığımız desteğiyle, Valilik ve Üniversite tarafından yapılacak ilkokul ve anaokulu alanında incelemelerde bulundular.

Vali Dr. Ozan Balcı, "Taşlıçiftlik Yerleşkesine kazandıracağımız ilkokul ve anaokulumuzun temelini en kısa sürede atacağız. Tokat'ımıza ve vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. " dedi.

TOGÜ MTAL ZİYARETİ

Geçtiğimiz yıl eğitim öğretim hayatına başlayan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi MTAL'yi ziyaret eden Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Vali Dr. Ozan Balcı ve beraberindekiler okulu gezerek incelemelerde bulundular.

Vali Dr. Ozan Balcı "Burada tarım alanında daha bilinçli gençler yetiştirilecek ve ülke tarımına büyük katkı sağlanacaktır. Bilimi, kültürü, sanatı ve çifçilerimizin geleneksel bilgi birikimini modern yöntemlerle bir araya getirerek tarıma enjekte ederek daha yüksek verim elde edeceğiz. Okulun açılmasında emeği geçen başta Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer ve herkese tek tek teşekkür ederim. " dedi.

CUMHURİYET MTAL ZİYARETİ

Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Vali Dr. Ozan Balcı ve beraberindeki heyet dezenfektan, sıvı sabun, yüzey temizleyici, çamaşır suyu gibi temizlik maddelerinin üretildiği Cumhuriyet MTAL Kimya Labarotuvarlarını gezerek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

OSMAN PAŞA KONAĞI ZİYARETİ

Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Vali Dr. Ozan Balcı ve beraberindeki heyet Evliya Çelebi Meslek Lisesi Eğitim Uygulama Bölümü öğrencilerinin Butik Otel olarak kullanacağı Osman Paşa Konağı'nda devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Haber : Bülent KAYNAR

Foto : M. Sefa ŞEKER

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer Tokat'ta Ziyaret ve İncelemelerde Bulundu

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Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer Tokat'ta Ziyaret ve İncelemelerde Bulundu - Son Dakika


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