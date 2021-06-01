Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran Açıklaması - Son Dakika

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecindeki kararlarla insan sağlığını merkeze alan yönetim anlayışı sergilediklerini söyledi.

Safran, Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu makamında ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Safran, daha sonra Vali Su ile bir süre görüştü.

Daha sonra bir alışveriş merkezinin etkinlik alanında düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamındaki programa katılan Safran, tüm dünyanın Kovid-19'la mücadele ettiğini söyledi.

Safran, Bakanlık olarak bu süreçte bazı kararlar aldıklarını anımsatarak, şöyle konuştu:

"Bütün veliler ve öğrenciler şunu bilsin ki Kovid-19'la ilgili kararlarda Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz hep insan sağlığını merkeze alan yönetim anlayışı sergiledik. Eğitim ve öğrenme açığı bir şekilde telafi edilebilir ama kaybedeceğimiz insanı geri getirmemiz mümkün değil. Bu anlayışla kararlar aldık. Belki bu kararların arkasını çok irdelemeyen, analitik düşünemeyen insanlar için ters gelmiş olabilir ama önceliğimiz hep insan kaynaklıydı. Allah'ın izniyle bu salgın ülkemizden de dünyadan da bir an önce defedilir ve insanoğlu normal hayatına, eğitim öğretim normale, çocuklarımız öğretmenlerine, öğretmenlerimiz çocuklarına kavuşur. Tüm dileğimiz bu. Bakanlık olarak bu konuda elimizden geleni yapıyoruz."

Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nın, bundan sonra Türkiye'de her yıl kutlanacağını belirten Safran, "Okul dışında kalan, okuldan mezun olan veya okul imkanı bulamayan tüm yetişkinlerimize Bakanlığımızın çatısı altında her türlü eğitim veriliyor. Pandemi döneminde bizim bu kurumlarımızda yüzbinlerce maske üretildi. Buralarda yabancı dil eğitimleri, Türkçe okuma-yazma dersleri veriyoruz. Hayat boyu öğrenmenin çok önemli olduğunu, bu tür faaliyetlerin bütün ülkede gelişmesi gerektiğini ve bu konuda elimizden gelen tüm gayreti gösterdiğimizi özellikle bilmenizi istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Vali Ali İhsan Su da Hayat Boyu Öğrenme ile insanları istihdama hazırladıklarını, programın önemli olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından diğer illerin çevrim içi katılımıyla Hayat Boyu Öğrenme Haftası açılışı gerçekleştirildi.

Safran, buradaki programının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti, yetkililerle görüştü.