Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran'dan Vali Su'ya Ziyaret - Son Dakika

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere ilimize gelen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, beraberindeki heyet ile birlikte Vali Ali İhsan Su'yu makamında ziyaret etti.

Sahil Valilik'te gerçekleşen ziyarette; Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük, Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Daire Başkanı Meral Altınkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca da yer aldı.

Ziyarette ilk olarak Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Yardımcısı Safran daha sonra valilik makamına geçerek Vali Ali İhsan Su ile bir süre görüştü.

Konuklarıyla bir süre sohbet eden Vali Ali İhsan Su, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran ve beraberindeki heyeti Mersin'de misafir etmekten duyduğunu memnuniyeti dile getirdi.

Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyaretin ardından, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran ve beraberindeki heyet, ilimizdeki temaslarına devam etmek üzere valilikten ayrıldı. 01. 06. 2021