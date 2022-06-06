KIRKLARELİ - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz trafik kazasında yaralananları ziyaret etti - Son Dakika
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KIRKLARELİ - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz trafik kazasında yaralananları ziyaret etti

06.06.2022 17:11

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralananları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralananları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Bakan Yardımcısı Yılmaz ile Kırklareli Valisi Birol Ekici, dün ilçede askeri araç ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ait otomobilin çarpışması sonucu yaralanan Pınarhisar Halk Eğitim Merkezi Müdür Vekili Sefer Ayan ile otomobil sürücüsü Serhat Çalık'ı tedavi gördükleri Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etti, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ayan ve Çalık ile bir süre sohbet eden Bakan Yardımcısı Yılmaz, yaralılar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Yılmaz, ardından Kırklareli Valisi Birol Ekici'yi makamında ziyaret etti.

Olay

Pınarhisar ilçesinde dün B.Ö. yönetimindeki 39 EY 937 plakalı askeri minibüs ile Sefer Çalık'ın kullandığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ait 39 DP 636 plakalı otomobil, Tozaklı kavşağında çarpışmıştı.

Kazada Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü İbrahim Dalkılıç hayatını kaybetmiş, 9 kişi yaralanmıştı.

KIRKLARELİ - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz trafik kazasında yaralananları ziyaret etti
KIRKLARELİ - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz trafik kazasında yaralananları ziyaret etti
KIRKLARELİ - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz trafik kazasında yaralananları ziyaret etti
KIRKLARELİ - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz trafik kazasında yaralananları ziyaret etti
KIRKLARELİ - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz trafik kazasında yaralananları ziyaret etti
KIRKLARELİ - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz trafik kazasında yaralananları ziyaret etti

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KIRKLARELİ - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz trafik kazasında yaralananları ziyaret etti - Son Dakika

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