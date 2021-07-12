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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer'den Rektör Tabakoğlu'na teşekkür - Son Dakika

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer'den Rektör Tabakoğlu'na teşekkür

12.07.2021 19:52
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer'den Rektör Tabakoğlu'na teşekkür, System.String[]

Trakya Üniversitesi Sağlık Müzesi ve İmaret Müzesi'ni ziyaret eden Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, kültürel mirasın korunması ve yaşatılmasına yönelik katkılarından dolayı Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na teşekkür etti.

Trakya Üniversitesi Sağlık Müzesi ve İmaret Müzesi'ni ziyaret eden Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, kültürel mirasın korunması ve yaşatılmasına yönelik katkılarından dolayı Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na teşekkür etti.

Çeşitli temaslar gerçekleştirmek ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünde yapılan değerlendirme toplantısına katılmak üzere Edirne'ye gelen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, okulları ziyaret ederek, eğitim alanında yapılan yatırımları yerinde inceledi. Özer, ardından Trakya Üniversitesi bünyesindeki Sağlık ve İmaret Müzeleri'ni ziyaret etti. Ziyaret esnasında Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'e Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı ile Müdür Yardımcıları Müzekka Bayrak ve Nail Yılmaz da eşlik etti. Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu tarafından karşılanan Özer, Edirne'nin en önemli tarihi yapılarından olan Sultan II. Bayezid Külliyesi'ndeki Sağlık Müzesi ve İmaret Müzesi'ni gezdi. Osmanlı darüşşifasını günümüze taşıyan Sağlık Müzesi ile sosyal devlet anlayışının aktarıldığı İmaret Müzesi'ni gezen Özer, müze ve eserler hakkında bilgiler aldı. Osmanlı tıbbına ışık tutan Darüşşifa bölümü ile yüzyıllarca ihtiyaç sahiplerine AŞ dağıtılan imarethane kısmını büyük bir ilgi ve beğeniyle inceleyen Özer, kültürel mirasın korunması ve yaşatılmasına katkılarından dolayı Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na teşekkür etti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde iki dönem rektörlük görevinde bulunan ve son olarak ÖSYM Başkanlığı görevini icra ettikten sonra Milli Eğitim Bakan Yardımcılığı görevine getirilen Mahmut Özer, eğitimin müşterek hareket edilmesi gereken alanların başında geldiğini belirterek, yükseköğretim kurumları ile bakanlık arasındaki koordinasyon ve kolektif akla dayalı iş birliğinin giderek arttığını ifade etti. 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında eğitimin niteliği ile ilgili öncelikli olarak belirlenmiş alanlar başta olmak üzere taraflarca uygun görülen tüm alanlarda üniversiteler ile protokoller imzalandığı ve planlı çalışmalar yürütüldüğüne dikkat çeken Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, birlikte yürütülecek çalışmaların eğitim kademeleri arasındaki ilişki ve etkileşimin giderek artmasına ve dolayısıyla ülkemize önemli katkılar sunacağına vurgu yaptı.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ise, yükseköğrenim öncesi eğitim kurumları ile yükseköğretim kurumlarının iş birliği ve koordinasyon içinde olmasını önemli bulduklarını belirterek, aynı amaç ve hedefler doğrultusunda eğitimin niteliğini daha ileri bir noktaya götürmek ve tüm insanlığa yararlı bireyler yetiştirmek adına çalıştıkları bilgisini kaydetti. Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile daha önce eğitimde iş birliği protokolüne imza attıklarını ve bu kapsamda pek çok ortak projede birlikte yer aldıklarını da ifade eden Rektör Tabakoğlu, iş birliğinin planlı ve koordineli bir şekilde sürdüğünü belirtti. Hedeflerinin müzecilik alanında söz sahibi olmak ve bir marka haline gelmek olduğunu ifade eden Rektör Tabakoğlu, Trakya Üniversitesi olarak kentteki tarihi ve kültürel eserleri korumak adına önemli bir misyon üstelendiklerini belirterek, nazik ziyaretlerinden dolayı Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'e teşekkürlerini iletti.

(Mehmet Basmacı/İHA)

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer'den Rektör Tabakoğlu'na teşekkür
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer'den Rektör Tabakoğlu'na teşekkür
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer'den Rektör Tabakoğlu'na teşekkür
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer'den Rektör Tabakoğlu'na teşekkür

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer'den Rektör Tabakoğlu'na teşekkür - Son Dakika


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