Milli Eğitim Bakan Yardımcısı ÖZER, İlimizi ziyaret etti. - Son Dakika

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı ÖZER, İlimizi ziyaret etti.

Çeşitli ziyaretler ve incelemelerde bulunmak üzere 07 Temmuz 2021 Çarşamba günü ilimize gelen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sayın Mahmut ÖZER, Valimiz Sayın Osman BİLGİN' i Valilik makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette Bakan Yardımcısı ÖZER, Vali BİLGİN ile yaptığı görüşmede, Türkiye'de ilk olarak ilimizde uygulamaya başlanan ve ülke genelinde hayata geçirilen Kurumlar Arası Paylaşım Projesi (KUPA), İlimizin hızla gelişen ve büyüyen Organize Sanayi Bölgesinin eğitim alanındaki en önemli yatırımı olan OSB Meslek Lisesinin kurulması, Trakya'nın en donanımlı Özel Eğitim Anaokulu olan ve ilimizin ilk ve tek Özel Eğitimini veren anaokulumuz olan Karahıdır Özel Eğitim Anaokulu'na Türkiye'de bir ilk olacak Engelsiz Eğitim Parkının yapımı başta olma üzere bir çok konuda istişarelerde bulundular.

Valilik ziyaretinin ardından Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sayın Mahmut ÖZER, Valimiz Sayın Osman BİLGİN ile birlikte Özel çocuklarımızın eğitim gördüğü, Kırklareli Özel Eğitim Uygulama Okulu 1. ve 2. Kademe Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, incelemelerde bulundular. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz ile sohbet ettiler.

Kırklareli Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürlüğü ziyaretinin ardından Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sayın Mahmut ÖZER, Valimiz Sayın Osman BİLGİN ile birlikte, Trakya' da en donanımlı özel eğitim anaokulu olan ve ilimizin ilk ve tek Özel Eğitimini veren anaokulumuz, Karahıdır Özel Eğitim Anaokulu 'nu ziyaret ederek, incelemelerde bulundular. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz ile sohbet ettiler.

Bakan Yardımcısı ÖZER' den Karahıdır Özel Eğitim Anaokulumuza Türkiye'de de bir ilk olacak Engelsiz Eğitim Parkının yapılacağının müjdesini aldık.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı ÖZER, Kırklareli'nde gerçekleştirdiği ziyaret ve incelemelerinin ardından yaptığı açıklamalarda;

Türkiye'de ilk olarak Kırklareli'nde uygulanmaya başlanan ve Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığı okul ve kurumlarında mali kaynakların israfının önlenmesi, bütçe imkanları ile eğitim ortamlarının etkin ve verimli kullanımının sağlanması amacıyla öncelikli olarak "Mesleki Eğitimde 1. 000 Okul" projesi kapsamındaki okullarımızdan başlamak üzere, Kurumlar Arası Paylaşım Projesi (KUPA) hayata geçirildiğini belirtti. "Proje ile çeşitli sebeplerle kullanılmayan veya depolarda bekletilen ihtiyaç fazlası taşınırların, atıl duruma düşmelerinin önlenmesi, alan/dal ve okul kapatılması nedenleri ile devredilmesi gereken makine teçhizatın hızlı bir şekilde yeniden kullanımının sağlanması amacıyla kullanım ömürleri bitmeden ekonomiye kazandırılması hedeflemektedir" dedi.

Bakan Yardımcısı ÖZER açıklamasının devamında, Kırklareli'nin mesleki eğitimde önemli bir merkez olması için yeni yatırımlar yaptıklarını, bakanlık olarak mesleki eğitimde eğitim, üretim, istihdam çevrimini güçlendirmek için son yıllarda çok önemli adımlar attıklarını vurgulayarak şunları kaydetti; "Bu adımlar sonunda sahada çok önemli dönüşümler yaşanmaya başlandı. MEB, bu iyileştirmeleri 81 ile yaygınlaştırmaya çalışıyor. Tüm illerimizde mesleki eğitimde yaşanan iyileşmeleri yakından görmekten mutluluk duyuyorum. Kırklareli'nde mesleki eğitimi güçlendirmek için her türlü desteği sağlıyoruz. Tüm arkadaşlarımız yoğun çaba içerisindeler. Sektörle iş birliklerimizin ölçeği giderek büyüyor. Öğrencilerimizin mesleki eğitime yönelimleri de artmaya başladı. Kırklareli'nde organize sanayi bölgesi son yıllarda yeni yatırımlarla oldukça büyüdü. Valimiz Sayın Osman BİLGİN ile yaptığımız değerlendirmeler sonunda OSB içerisinde yeni bir meslek lisesi kurma kararı aldık. Yeni meslek lisemiz OSB'de faaliyet gösteren sektörlerin insan kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere yapılandırılacak ve tüm eğitim süreci sektörlerimizle iş birliği içerisinde yürütülecek. " dedi.

Bakan Yardımcısı ÖZER açıklamalarının sonunda Kırklareli'nde uygulamalı eğitim için çok önemli olan döner sermaye kapsamında yapılan üretim miktarını da artırmak için yeni yatırımlar gerçekleştirdiklerini belirterek, Kırklareli'nde eğitimde bu başarıların elde edilmesinde desteklerinden dolayı Kırklareli Valimiz BİLGİN'e şükranlarımı sunuyorum dedi.