MEB, Gökçeyurt Köy Yaşam Merkezi'nin açılışını yaptı - Son Dakika
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MEB, Gökçeyurt Köy Yaşam Merkezi'nin açılışını yaptı

03.10.2022 13:54
MEB, Gökçeyurt Köy Yaşam Merkezi'nin açılışını yaptı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Petek Aşkar, 1692 kapalı köy okulunun açıldığını, bu ay sonu itibarıyla sayının 2 bine ulaşacağını belirterek, "Herhalde yıl sonuna kadar kapalı köy okulumuz kalmayacak.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Petek Aşkar, 1692 kapalı köy okulunun açıldığını, bu ay sonu itibarıyla sayının 2 bine ulaşacağını belirterek, "Herhalde yıl sonuna kadar kapalı köy okulumuz kalmayacak." dedi.

Aşkar, Gökçeyurt Köy Yaşam Merkezi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in direktifleriyle eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle hareket ettiklerini, bu kapsamda pek çok çalışma yürüttüklerini söyledi.

Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması için başlattıkları çalışmaları özetleyen Aşkar, "Bir yıl içinde 1710 anaokulu açıldı; bu sayı 3 bine tamamlanacak ve büyük ihtimalle 3 bini de geçecek. 14 bin ana sınıfı açtık. Bu rakamlarla şimdiye kadar Türkiye Cumhuriyeti'nde açılan anaokulundan daha fazla bir sayıya ulaştık." diye konuştu.

Beş yaş okullaşma oranının yüzde 78'den yüzde 93'e ulaştığını belirten Aşkar, bu oranı yüzde 100'e çıkarmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Aşkar, 1800 köyde ana sınıfı açıldığını ve böylece 20 bin dolayında çocuğun eğitime kavuştuğuna işaret ederek, Temel Eğitimde 10000 Okul Projesi ile nispeten daha ihtiyacı olan okulların fiziksel ortamlarını iyileştirdiklerini, ücretsiz ders kitaplarının yanı sıra yardımcı kaynak kitapları da öğrencilere ücretsiz ulaştırdıklarını anlattı.

"Bir arada öğrenme ve paylaşma ortamı oldu"

Köy yaşam merkezlerine ilişkin yürüttükleri çalışmaya ilişkin detayları paylaşan Aşkar, şöyle konuştu:

"Atıl ve kapalı durumda olan okullara baktığımızda aslında içimiz sızladı. 2 ay önce bu projeye başladık. Öncelikle sadece bir ilde bir örnek yapalım dedik. Fakat öyle bir heyecan öyle bir çaba oldu ki şu an 1692 kapalı köy okulu açılmış durumda, ekim sonuna kadar 2 bine ulaşacağımızı düşünüyorum. Herhalde yıl sonuna kadar da kapalı köy okulumuz kalmayacak."

Projenin önemine işaret eden Aşkar, "Halk merkezi olarak yetişkinlere verilen kurslar, anasınıfı ya da ihtiyaç durumunda ilkokul açılıyor, doğayla ve bilimle iç içe olan bir yapıda bunu oluşturduk. Köy yaşam merkezleri, yetişkinlerin, anne babaların, anneannelerin babaannelerin dedelerin, küçük çocuklarımızla bir arada oldukları bir sosyal ortam, bir birliktelik, bir arada öğrenme ve paylaşma ortamı oldu ve düşündüğümüzden çok daha büyük bir etki alanı yarattı." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Yardımcısı Petek Aşkar, Gökçeyurt Köy Yaşam Merkezi'nde ilk etapta arıcılık kursu verileceğini belirterek, merkezin hayırlı olmasını diledi.

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Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti, Gökçeyurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MEB, Gökçeyurt Köy Yaşam Merkezi'nin açılışını yaptı - Son Dakika

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