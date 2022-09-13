Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Şensoy, Düzce'de okul açılışına katıldı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, " Bu yıl okullar kapandıktan sonra hazırlıklara başladık. Bu süreci çok yoğun şekilde geçirdik. 60 bin temizlik personelini 81 ilimize dağıttık ve çocuklarımız pırıl pırıl okullarına kavuşmuş oldu." dedi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde depreme yönelik güçlendirme çalışması tamamlanan Osmaniye İlkokulunun açılışı dolayısıyla düzenlenen törene katılan Şensoy, öğrencilerin gösterisini izledi.

Şensoy, burada yaptığı konuşmada, Akçakoca'da 5 okulda başlatılan güçlendirme çalışmalarından 3'ünün bittiğini, birinin haftaya, diğerinin ise yakın zamanda tamamlanacağını söyledi.

Tüm çalışmaları yakından takip ettiğini anlatan Şensoy, "Daha önce söz vermiştim. 'Okul tamamlanınca açılışa geleceğim.' diyordum. O sözümü tutmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu yıl okullar kapandıktan sonra hazırlıklara başladık. Bu süreci çok yoğun şekilde geçirdik. Personel sorununu hallettik. 60 bin temizlik personelini 81 ilimize dağıttık ve çocuklarımız pırıl pırıl okullarına kavuşmuş oldu." dedi.

Şensoy, anaokulu yapma ve okullaşma oranını yüzde 100'e çıkarma hedeflerinin olduğunu vurgulayarak, "Okul öncesi eğitime çok ağırlık verdik. Bunun için 3 bin anaokulu, 40 bin ana sınıfı yapma hedefi koyduk. 2021 yılında 5 yaş okullaşma oranı yüzde 78'di. Bunu yüzde 93'e çıkardık. Çok mutluyum. Akçakoca'da bu oranın yüzde 98 olduğunu Milli Eğitim Müdürü söyledi. Yani Akçakoca, Türkiye ortalamasının 5 puan üstünde." diye konuştu.

Daha sonra okulun açılışını gerçekleştiren Şensoy, öğretmenlerle görüştü, sınıfları gezerek öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.