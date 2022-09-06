Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Şensoy, Yalova'da okulları ziyaret etti - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Şensoy, Yalova'da okulları ziyaret etti

06.09.2022 14:35
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Şensoy, Yalova'da okulları ziyaret etti

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, Yalova'da öğretmen ve velilerle bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, Yalova'da öğretmen ve velilerle bir araya geldi.

Ziyaret programı kapsamında 19 Temmuz İlkokulu'nda öğretmen ve velilerle bir araya gelen Şensoy, talepleri dinledi.

Şensoy, burada yaptığı konuşmada, okulları gezerek görüşmelerde bulunduklarını söyledi.

Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Şensoy, "Geçen sene eğitim öğretim süreci bu anlamda biraz sıkıntılı başlamıştı ama şu anda rahatız. O nedenle sizlere geçen seneki emeklerinizden dolayı da çok teşekkür ederiz. İnşallah bu yıl maskesiz, rahat nefes alarak güzel bir eğitim ve öğretim yılı geçiririz." dedi.

Uyum haftası dolayısıyla okula gelen öğrencilerle de sohbet eden Şensoy, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe ve şube müdürleri ile kentteki diğer ziyaretlerini gerçekleştirdi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Şensoy, Yalova'da okulları ziyaret etti - Son Dakika

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