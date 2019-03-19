Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Safran Bitlis'te

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Safran Bitlis'te

2 saat önce

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran ve Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, Vali Oktay Çağatay'ı ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Safran Bitlis'te, System.String[]
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran ve Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, Vali Oktay Çağatay'ı ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran ve Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ı makamında ziyaret ettiler. Vali Çağatay, Valilik Şeref Defterini imzalayan Bakan Yardımcısı Mustafa Safran ve Genel Müdür Aydoğdu'ya ziyaretten duyduğu memnuniyet belirtti. Ziyarette Bitlis'teki eğitim öğretim faaliyetleri konuşuldu. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 04:34 Kaynak: İHA

Mustafa Safran, Bitlis, Güncel
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