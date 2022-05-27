Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Şensoy, Akseki Şahinler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde incelemede bulundu

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, Antalya'nın Akseki ilçesinde proje okuluna dönüştürülmesi için çalışma yürütülen Şahinler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Bakan Yardımcısı Şensoy, Cumhuriyet Meydanı'nda Kaymakam Volkan Hülür ve ilçe protokolü tarafından karşılandı. Kaymakamlık ziyaretinin ardından beraberindeki heyetle Şahinler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne giden Şensoy, okulda incelemede bulundu.

Burada, öğrencilerin tarım eğitimi alabilmesi için belirlenen uygulamalı yeni tarım alanları, ülke çapında ve dünyanın çeşitli ülkelerindeki yarışmalar için hazırlanan teknolojik proje tasarımları ve etkinliklerle ilgili bilgi alan Şensoy, okulun proje okulu yapılması için çalışma yürütüldüğünü bildirdi.

Daha sonra Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan'ı da makamında ziyaret eden Şensoy, konuk olduğu Ömer Duruk Tesisleri'nde iş insanı Ali Metin Duruk'a eğitime katkılarından dolayı plaket verdi.

Şensoy'un ziyaretlerinde Antalya Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, Akseki Milli Eğitim Müdürü İmdat Mithat Bağcı, Akseki İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Onur Yaldırak, İlçe Emniyet Amiri Ali Arslan ve diğer ilgililer de hazır bulundu.