Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz 3. Uluslararası Model OIC Liseler Zirvesi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Nazif Yılmaz, 3. Uluslararası Model OIC Liseler Zirvesi'ne katılan gençlerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonunun takipçisi olduğunu kaydetti.

Yılmaz, İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF), Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Beyoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı iş birliği ile gerçekleştirilen 3. Uluslararası Model OIC Liseler Zirvesi'nde davetlilere hitap etti.

Organizasyonun 2018'den bu yana düzenlendiğini anımsatan Yılmaz, Kudüs başta olmak üzere İslam dünyasının temel meselelerinin gençlerin kendi yaş gruplarında tartışıldığını söyledi.

Yılmaz, zirvede insanlığa çözüm odaklı yaklaşımların tartışıldığını dile getirerek, "Özellikle bugün barışa daha çok ihtiyacımızın olduğu bir dönemde barışı merkeze alarak emniyetin, huzurun ve barışın bu platformlarda tartışılması bizi gelecek adına çok ümitlendiriyor. Kendisi de imam hatipli olan ve 'Dünya beşten büyüktür.' diyen, dünyada barışın liderliğini yürüten değerli Cumhurbaşkanımızın vizyonunun takipçisi olan bu gençlerimizi kutlamak istiyorum." diye konuştu.

Türkiye'de imam hatip lisesi geleneğinin yaklaşık 110 yıla dayandığını anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Özellikle kitap ayetleriyle kainat ayetlerinin aynı çatı altında okutulduğu okullarımızda tefrik olmaksızın tevhidi bir anlayışla eğitime devam edilmektedir. Tabii ki Bakanlığımıza bağlı bütün okullarımızda Mili Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edildiği gibi 5 temel kavram üzerinden milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerlerin çocuklarımıza kazandırılması temel amacımız olarak devam etmektedir. Şu bir gerçektir ki imam hatip okulları kurulduğu günden itibaren bu değerlerin yaşatılmasında öncü bir role sahiptir."

Yılmaz, konuşmasının devamında imam hatip okullarındaki eğitimler hakkında bilgiler verdi.