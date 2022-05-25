Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz, Ağrı'da bilim şenliğinin açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz, Ağrı'da bilim şenliğinin açılışında konuştu Açıklaması

25.05.2022 13:53
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz, Ağrı'da bilim şenliğinin açılışında konuştu Açıklaması

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, bilgi ve becerilerini geliştirmeleri için her türlü imkanı çocuklara hazırlamanın gayretinde olduklarını belirtti.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, bilgi ve becerilerini geliştirmeleri için her türlü imkanı çocuklara hazırlamanın gayretinde olduklarını belirtti.

Yılmaz, Ağrı Millet Bahçesi'nde, TÜBİTAK tarafından düzenlenen "Bilim Dolu Günler, Bilim Şenliği"nin açılışında yaptığı konuşmada, bölgeden Ahmed-i Hani, Fuat Sezgin ve Aziz Sancar gibi ilim ve bilim adamlarının çıkmaya devam edeceğini söyledi.

Şenliğin öğrencilere deneyim kazandıracağını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Örneklerini gerçekleştirdiğiniz inovasyon çalışmaları, ileride üniversitelerde çeşitli bilim akademilerinde ortaya koyacağınız yeni buluşlarla ve teknolojik imkanlarla daha büyük başarılara imza atmanıza vesile olacak. Bilgi ve becerilerini geliştirmeleri için her türlü imkanı çocuklara hazırlamanın gayreti içerisindeyiz. Ağrı ilimiz bilimde öncü olmak için çok büyük adımlar atmaktadır. Matematik uygulama becerilerinden, uzaya yönelik çalışmalara kadar, gerek uçak mühendisliğinden diğer her türlü sanat alanında çocuklarımızın kabiliyetlerinin geliştirilmesi için nice projelere imza atıldığını gördük. Ağrı ilimizde çok şeyin değiştiğini buradan bütün bir kamuoyuna söyleyebiliriz."

Belediye Başkanı Savcı Sayan ise Ağrılı çocukların daha iyi eğitim görmesi, bilim anlamında daha iyi imkanlara sahip olması ve eğlenmesi için bütün devlet kurumları olarak ellerinden gelen çabayı göstermeye devam edeceklerini aktardı.

Konuşmanın ardından kurdele kesilerek kentte 4 gün sürecek şenliğin açılışı yapıldı.

Sergi, atölye, laboratuvar çalışmaları, tematik oyunlar, yarışmalar, sahne şovları, gösteriler ve söyleşiler gibi programların düzenleneceği şenliğin açılışına, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Vali Yardımcısı Kerem Türker, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ve öğrenciler katıldı.

Açılış öncesi katılımcılar, mehteran takımı eşliğinde ellerinde Türk bayraklarıyla Abide Meydanı'ndan şenlik alanına yürüdü.

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Kaynak: AA

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