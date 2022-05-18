Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz, Siirt'te öğretmenlerle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz, Siirt'te öğretmenlerle bir araya geldi Açıklaması

18.05.2022 17:24
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz, Siirt'te öğretmenlerle bir araya geldi Açıklaması

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Nazif Yılmaz, "Eğitimde bizim için en önemli halka öğretmendir.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Nazif Yılmaz, "Eğitimde bizim için en önemli halka öğretmendir." dedi.

Temaslarda bulunmak üzere Siirt'e gelen Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip ile Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Yılmaz, daha sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda imam hatip okullarının yöneticileri ve öğretmenlerine hitap etti.

Eğitimde öğretmenin rolünün önemini vurgulayan Yılmaz, "Bir zincirin en güçlü tarafı, aslında o zincirin en zayıf halkasına göre ölçülür. 100 halkası varsa, bir halkası zayıfsa zincir ona göre zayıftır. Eğitimde de bizim için en önemli halka öğretmen halkasıdır. Sizler bizim için çok kıymetlisiniz. Sizin gönlü işin içerisine katarak bir eğitim faaliyeti yürütmenizin etkisi ve tesiri daha güçlü olacaktır." ifadesini kullandı.

Öğretmenlik mesleğinin önemine dikkati çeken Yılmaz, eğitimcilerin öğrenciler için önemli bir model olduğunu aktardı.

"Öğrenci en iyi müfettiştir"

Öğretmenlerin "unutulamayan", "unutulmayan" ve "hatırlanmayan" olarak gruplara ayrıldığını dile getiren Yılmaz şunları kaydetti:

"Unutamadıklarımız bizde çok olumlu iz bırakanlar. Unutmadıklarımız, maalesef bir davranışları, bir sözleri sebebiyle bizde olumlu iz bırakmayanlar olabilir. Hatırlayamadıklarımızı ise zaten hatırlayamıyoruz. Dolayısıyla hangi grupta olmamız lazım? Bunun da tek yolu var. Meslek hayatımda şunu gördüm, öğrenci en iyi müfettiştir. Dolayısıyla öğretmenin samimiyeti ve gayretini hiçbir zaman öğrencinin gözünden kaçmaz."

Yılmaz, çocukların önemli bir zamanı sosyal medyada geçirdiklerini, kültürel anlamda bir yozlaşmanın tesirinde kalabildiklerini ifade etti.

"Bizim burada yapmamız gereken kendi kimliğimizi, milli kimliğimizi muhafaza etmek, bunu korumak ve bunun üzerinden çocuğun dünyayı tanımasını sağlayabilmek." diyen Yılmaz bu konuda öğretmenlere büyük sorumluluk düştüğünü bildirdi.

Yılmaz toplantı sonunda öğretmenlerin sorularını cevaplandırdı.

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Kaynak: AA

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