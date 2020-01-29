Milli Eğitim Bakanı Bakanı Ziya Selçuk eğitimcilerle buluştu - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Antalya'da öğretmenlerle bir araya geldi.

Selçuk, Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'nda "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" etkinliğine katıldı. Burada Selçuk'a, kendi adına dikilen fidanın sertifikası verildi.

Öğretmenlerle sohbet eden, talepleri dinleyen Selçuk, toplantı sonrası katılımcılarla fotoğraf çektirdi.

Ardından Selçuk, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu ziyaret ederek, şeref defterini imzaladı.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçen Selçuk, sağlık ve aile birliği mazeretleri nedeniyle atama bekleyenlerin taleplerini dinledi. AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, burada Selçuk'a Döşemealtı halısı hediye etti.

Selçuk, trafik kazası geçiren ve Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ve eşi Emine Aydın'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.