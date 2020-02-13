Milli Eğitim Bakanı Büyükşehir'de - Son Dakika

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Milli Eğitim Bakanı Büyükşehir'de

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Büyükşehir'de, System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Kayseri ile ilgili Bakan Selçuk'a bir sunum yapan Başkan Büyükkılıç, tüm ilçelerin milli eğitim yatırımlarıyla ilgili beklentilerini de aktardı.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Büyükşehir Belediyesi Başkanlık girişinde Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve bürokratlarca karşılandı. Bakan Selçuk'un Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaretine Vali Şehmus Günaydın, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve ilçe belediye başkanları da katıldı.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a ziyaretinin anısında kök boyadan dokunmuş kilim ve Kültepe'deki kazılarda çıkarılan tabletlerin replikasını hediye eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Kayseri ile ilgili de bir sunum yaptı. Kayseri'nin tarihçesi hakkında bilgi veren Başkan Memduh Büyükkılıç, Kayseri'yi sporun, turizmin, eğitimin, gastronominin merkezi yapmak için yaptıkları çalışmaları anlattı.


Kayseri'nin eğitimle ilgili durumunu anlatırken, hayırseverler şehri olduğumuzu vurgulayan ve özellikle eğitim yatırımlarına hayırsever Kayserililer ve belediyelerin büyük destek verdiğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin eğitime sağladığı destekle ilgili açıklamalarda bulundu. Kayseri'nin kütüphaneler şehri olması için yaptıkları yatırımlar, 87 branşta eğitim veren KAYMEK hizmetleri, konservatuvar eğitimi ve Bilim Merkezi'nin eğitime katkısı gibi konularla ilgili açıklamalar yapan Başkan Büyükkılıç, tüm ilçelerin milli eğitim yatırımları ile ilgili beklentilerini de dile getirdi. - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 01:04 Kaynak: İHA
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