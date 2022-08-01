Bakan Özer: Öğrencilerimizin yüzde 97'si istedikleri okullara yerleşti - Son Dakika
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Bakan Özer: Öğrencilerimizin yüzde 97'si istedikleri okullara yerleşti

01.08.2022 09:32
Bakan Özer: Öğrencilerimizin yüzde 97'si istedikleri okullara yerleşti

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "1'inci nakil dönemi sonunda, tercih yapan öğrencilerimizin yüzde 97'si istedikleri okullara yerleşti" dedi.

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "1'inci nakil dönemi sonunda, tercih yapan öğrencilerimizin yüzde 97'si istedikleri okullara yerleşti" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas 1'inci nakil sonuçlarının 'meb.gov.tr' ve 'sonuc.meb.gov.tr' adreslerinden erişime açıldığını açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 25 Temmuz'da açıklanan 1'inci yerleştirme sonuçlarına göre, tercih yapan öğrencilerin yüzde 95'inin istedikleri okula yerleştiğini hatırlattı. Bu oranın, yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda yükseldiğine dikkat çeken Özer, "1'inci nakil dönemi sonunda, tercih yapan öğrencilerimizin yüzde 97'si istedikleri okullara yerleşti" dedi. Bugün başlayan yerleştirmeye esas 2'nci nakil tercih başvurularının 1-5 Ağustos'ta yapılabileceğini belirten Özer, "2'nci nakil yerleştirme sonuçları 8 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 8 Ağustos'ta tamamlanacak. 2'nci nakil yerleştirme sonunda da hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il, ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 19 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak. Öğrenci ve velilerimizin hiçbir endişesi olmasın. Çok az sayıda öğrencimiz kaldı onlar da müsterih olsunlar, süreç sonunda herkes mutlaka yerleştirilecek" dedi.


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LGS yerleştirme sonuçları açıklandı LGS yerleştirme sonuçları açıklandı LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları açıklandı LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları açıklandı
Kaynak: DHA

milli eğitim bakanlığı, Mahmut Özer, LGS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Özer: Öğrencilerimizin yüzde 97'si istedikleri okullara yerleşti - Son Dakika

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