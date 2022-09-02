Organize Sanayi Bölgeleri Okul Öncesi Eğitim Kurumu İş Birliği İmza Töreni - Son Dakika
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Organize Sanayi Bölgeleri Okul Öncesi Eğitim Kurumu İş Birliği İmza Töreni

02.09.2022 14:03

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022 sonuna kadar okullaşma oranını 5 yaşında yüzde 100'e, 4 yaşında yüzde 70'e, 3 yaşında ise yüzde 50'ye çıkarmayı ve bu oranı 3-5 yaş aralığında OECD ortalamasına getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022 sonuna kadar okullaşma oranını 5 yaşında yüzde 100'e, 4 yaşında yüzde 70'e, 3 yaşında ise yüzde 50'ye çıkarmayı ve bu oranı 3-5 yaş aralığında OECD ortalamasına getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bakan Özer, Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığında gerçekleşen "Organize Sanayi Bölgeleri Okul Öncesi Eğitim Kurumu İş Birliği İmza Töreni"nde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ikinci kez kapsamlı bir iş birliğine imza attıklarını anlattı.

Özer, daha önce imzalanan protokol kapsamında Türkiye'deki OSB'lerde mesleki eğitim merkezleri kurulduğunu hatırlattı.

Son yıllarda mesleki eğitim merkezlerinde kalfa ve çırak sayısının yaklaşık 4,5 kat artarak 700 bine ulaştığına dikkati çeken Özer, bunu "sessiz devrim" olarak nitelendirdi.

Özer, yıl sonuna kadar 1 milyon genci geleneksel çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimi ile buluşturmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Her ülkenin en kalıcı sermayesinin beşeri sermaye olduğunun altını çizen Özer, "Ülkeler beşeri sermayelerini eğitimle buluşturup niteliğini artırmak için elinden gelen çabayı sarf ediyor." dedi.

Bakan Özer, OECD ülkelerinin 1950'li yıllarda okullaşma oranlarını tamamladığını ve son 70 yılda eğitimin kalitesini artırmak için çalıştığını belirterek, "2000'li yıllara geldiğimiz zaman 5 yaşındaki okullaşma oranlarının yüzde 11'lerde, ortaöğretimdeki okullaşma oranlarının yüzde 40'larda, yükseköğretimdeki okullaşma oranlarının yüzde 14'te olduğu bir eğitim manzarası ile karşı karşıya kaldık." ifadesini kullandı.

Son 20 yılda ortaöğretim ve yükseköğretimde kadınların okullaşma oranı erkekleri geçti

Son 20 yılda eğitimde başarı için yoğun çalışma yapıldığını vurgulayan Özer, "Gelişmiş ülkelerin 70 yıl önce sağlamış olduğu eğitimde evrenselleşme süreci (Türkiye'de) son 20-21 yılda tamamlandı. 5 yaştaki okullaşma oranı yüzde 11'den yüzde 93'e ulaştı. Ortaöğretimdeki yüzde 44'lük okullaşma oranları şu anda yüzde 90'a çıktı. Yükseköğretimdeki net okullaşma oranları yüzde 14'ten yüzde 48,5'lere çıktı. Yani gelişmiş ülkelerin 70 yıl önce ulaşmış olduğu noktaya biz 70 yıl gecikmeyle ulaştık." diye konuştu.

Eğitimin önündeki antidemokratik uygulamaların son 20 yılda kaldırıldığını dile getiren Özer, bu dönemde ortaöğretim ve yükseköğretimde kadınların okullaşma oranının erkekleri geçtiğini kaydetti.

Bakan Özer, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğiyle 2023 sonuna kadar ülke genelinde anaokulu olmayan OSB bırakmayacaklarını, okul binalarının Milli Eğitim Bakanlığı, tefrişat işlerinin ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve OSB yönetimlerince yapılmasının planlandığını anlattı.

Eğitimde ortaya koydukları hedeflere değinen Özer, "Hedefimiz nedir? Hedefimiz 2022 sonuna kadar 5 yaşındaki okullaşma oranını yüzde 100'e, 4 yaşındaki yüzde 35 olan okullaşma oranını yüzde 70'e, 3 yaşındaki yüzde 14 olan okullaşma oranını yüzde 50'ye çıkarmak ve 3-5 yaş aralığındaki okullaşma oranını OECD ortalamasına getirmek. Ben bunu başaracağımıza inanıyorum ve inşallah sürprizim olacak, Milli Eğitim Bakanlığı olarak 3 bin değil, 3 binin çok üzerinde anaokulları ile tüm yavrularımızı buluşturacağız." şeklinde konuştu.

Bakan Özer, hedeflere ulaşma noktasında söz konusu protokolün de önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da konuşma yaptığı programın sonunda, iki bakan, organize sanayi bölgelerinde okul öncesi eğitim kurumu açılmasına ilişkin iş birliği protokolünü imzaladı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Organize Sanayi Bölgeleri Okul Öncesi Eğitim Kurumu İş Birliği İmza Töreni - Son Dakika

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