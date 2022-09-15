Milli Eğitim Bakanı Özer, Bakanlık yöneticileriyle yeni eğitim öğretim yılını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Özer, Bakanlık yöneticileriyle yeni eğitim öğretim yılını değerlendirdi Açıklaması

15.09.2022 13:42
Milli Eğitim Bakanı Özer, Bakanlık yöneticileriyle yeni eğitim öğretim yılını değerlendirdi Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 5-9 Eylül'de tamamlanan uyum ve okulların ilk haftasının değerlendirildiği toplantıda, "Çok daha hazırlıklı, çok daha temiz, güvenli ortamlarda çocuklarımızı karşılamanın mutluluğu içindeyiz.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 5- 9 Eylül'de tamamlanan uyum ve okulların ilk haftasının değerlendirildiği toplantıda, "Çok daha hazırlıklı, çok daha temiz, güvenli ortamlarda çocuklarımızı karşılamanın mutluluğu içindeyiz." ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Özer, 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasının ardından Bakanlık yöneticileri ile bir araya geldi.

Bakan Yardımcıları Petek Aşkar, Sadri Şensoy, Nazif Yılmaz ve Osman Sezgin ile birim amirlerinin katıldığı toplantıda, 5-9 Eylül'de tamamlanan uyum ve okulların ilk haftasının değerlendirmesi yapıldı.

Toplantıda, eğitim yılı hazırlık dönemi ve başlangıcında Türkiye'nin dört bir yanında sahada bulunan birim amirleri, değerlendirmelerini paylaştı.

Yeni eğitim öğretim yılını okulların tüm ihtiyaçlarını karşılayarak başlattıklarını belirten Bakan Özer, şunları kaydetti:

"Tüm Türkiye'deki okullarımıza 3 milyar 750 milyon liralık bütçe gönderdik. Bu bütçeden temizlik ve kırtasiye malzemeleri, okulların büyük onarımlardan küçük onarımlarına tümünün giderleri karşılandı. 153 milyon ders kitabı ve 136 milyon yardımcı kaynak ücretsiz olarak öğrencilerimize ulaştırıldı. 60 bin temizlik elemanı okullar açılmadan bir hafta önce göreve başladı. Çok daha hazırlıklı, çok daha temiz, güvenli ortamlarda çocuklarımızı karşılamanın mutluluğu içindeyiz."

Uzman öğretmenlik eğitimini tamamlayamayan öğretmenler için ek süre

Birim amirlerinin, "Öğretmenlik Kariyer Basamakları Mesleki Gelişim Çalışmaları ve Eğitim Programına İlişkin Yönerge" kapsamında yapılan uzman öğretmenlik eğitimlerinin 9 Eylül'e kadar uzatılmasına rağmen bazı öğretmenlerin eğitimleri yetiştiremediklerini, yüzde 98-99 oranında kalan öğretmenlerin olduğunu belirtmesi üzerine Özer, bu öğretmenlerin mağdur olmaması için sistemin 19 Eylül Pazartesi gününe kadar tekrar açılması talimatını verdi.

Aynı kapsamda yürütülen başöğretmenlik eğitimleri de daha önce belirtilen takvim doğrultusunda 19 Eylül'e kadar devam edecek.

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Kaynak: AA

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