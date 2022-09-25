MEB, Aile Okulu Projesi kapsamında 137 bin aileye eğitim verdi - Son Dakika
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MEB, Aile Okulu Projesi kapsamında 137 bin aileye eğitim verdi

25.09.2022 10:40
MEB, Aile Okulu Projesi kapsamında 137 bin aileye eğitim verdi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, aile yapısının olası risklere karşı daha korunaklı hale getirilmesinin amaçlandığı Aile Okulu Projesi kapsamında, bugüne kadar yaklaşık 137 bin aileye eğitim verildiğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, aile yapısının olası risklere karşı daha korunaklı hale getirilmesinin amaçlandığı Aile Okulu Projesi kapsamında, bugüne kadar yaklaşık 137 bin aileye eğitim verildiğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamaya göre, proje çerçevesinde aileler, sosyal beceri, aile içi iletişim, teknoloji kullanımı, ahlaki gelişim, stres yönetimi, sağlıklı beslenme, çevre, ilk yardım gibi farklı konulardaki eğitimlerle destekleniyor.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla geçen ay düzenlenen törenle 81 ile yaygınlaştırılan projede hedefin yıl sonuna kadar 1 milyon aileye erişmek olduğunu belirtti.

Özer, "Aile Okulu Projesi'nde yaklaşık 44 saatlik bir eğitimle aile değerleri, kültürel değerlerimiz, aile içi iletişim, sosyal, psikolojik ve duygusal gelişim, çevre bilinci, stres yönetimi, madde bağımlılığını önlemeyle ilgili yaklaşımlar gibi 10 farklı alanda ailelerimizi destekliyoruz. Çok daha müreffeh bir toplum olma yolunda emin adımlarla ilerlemekle ilgili çok önemli bir hizmeti, yaklaşık 1000 halk eğitimi merkezimiz üzerinden başlatmış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında bir ayda yaklaşık 137 bin aileye ulaştıklarını vurgulayan Özer, çok daha zengin ve sürekli güncellenen içeriklerle ailelerin yanında olmaya devam edeceklerini aktardı.

Özer, eğitimlerin, aile içerisindeki iletişimin güçlenmesine, ebeveynlerin madde bağımlılığı, teknolojik bağımlılık gibi konularda çocuklarıyla çok daha bilinçli iletişime geçmesine katkı sağlayacağına dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Özellikle kültürel değerler, ahlak değerleri, aile içindeki sosyal, psikolojik gelişimler konusunda farkındalıkla ilgili çok önemli bir kazanım elde edilmiş olacak. Ailelerimizi ne kadar güçlü kılabilirsek eğitim sisteminin içindeki çocuklarımız da o kadar destek mekanizmalarına sahip olacaklar, çünkü eğitim sadece okul içinde gerçekleşen bir süreç değil."

Bakan Özer, Aile Okulu Projesi ile sadece aileleri desteklemekle kalmayacaklarını, aynı zamanda eğitim sisteminin kalitesini artırmada önemli mesafeye erişmiş olacaklarını kaydetti.

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Bakanlar Özer ve Kasapoğlu, Sakarya'da toplu açılış törenine katıldı Bakanlar Özer ve Kasapoğlu, Sakarya'da toplu açılış törenine katıldı Özer: 'İnsan kaynağınızı eğitimle buluşturmazsanız diğer ülkelerle rekabet etmeniz mümkün değildir' Özer: 'İnsan kaynağınızı eğitimle buluşturmazsanız diğer ülkelerle rekabet etmeniz mümkün değildir'
Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Emine Erdoğan, Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MEB, Aile Okulu Projesi kapsamında 137 bin aileye eğitim verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: MEB, Aile Okulu Projesi kapsamında 137 bin aileye eğitim verdi - Son Dakika
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