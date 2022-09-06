Milli Eğitim Bakanı Özer: "Son iki atamanın yüzde 50'sini İstanbul'a ayırdık" - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Özer: "Son iki atamanın yüzde 50'sini İstanbul'a ayırdık"

06.09.2022 17:23
Milli Eğitim Bakanı Özer: "Son iki atamanın yüzde 50'sini İstanbul'a ayırdık"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, AK Parti Yüz Yüze 100 Gün Projesi çerçevesinde Esenyurt'ta ziyaretlerde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, AK Parti Yüz Yüze 100 Gün Projesi çerçevesinde Esenyurt'ta ziyaretlerde bulundu. İstanbul'a eğitimde pozitif ayrımcılık yaptıklarını anlatan Özer, "Son iki atamanın yüzde 50'sini İstanbul'a ayırdık" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, AK Parti İstanbul İl Başkanlığının başlattığı Yüz Yüze 100 Gün Projesi çerçevesinde Esenyurt'ta bir dizi ziyarette bulundu. Önce metal fabrikasında staj yapan öğrencilerle bir araya gelen Özer, daha sonra Esenyurt'taki bir lise kampüsü inşaatında incelemelerde bulundu.

Özer incelemelerinin ardından 41 yıl görev yapıp emekli olan öğretmen Kemalettin Çelik'i ziyaret etti.

Program sırasında açıklamada bulunan Özer, "İstanbul'un ertelenen tüm eğitim yatırımlarını hızlı bir şekilde yatırım programına aldık. İnşallah 39 ilçede eğitimle ilgili tüm sorunların çözüldüğü bir döneme doğru hızlı bir şekilde gidiyoruz. Eğitimin olmazsa olmazı öğretmenlerimiz anlamında da İstanbulumuza pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Son 2 atamanın yüzde 50'sini İstanbul'a ayırdık. Her 2 atamada, İstanbul'a ayırdığımız öğretmen sayısı 20 bine ulaşmış oldu. Esenyurt ilçemiz diğer ilçelerimiz içerisinde ayrıcalıklı olan bir yer. Gerçekten Okul yapımı ve arsa ile ilgili çok ciddi sıkıntıların yaşandığı ilçelerimizden bir tanesi. Buraya yatırım yapmak istiyoruz ama yatırım yapacak yer bulmayla ilgili bir sıkıntımız vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle burada 68 dönümlük araziyi Esenyurt'un eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için kazandırmış bulunuyoruz. Bu alanda 10 bin öğrencinin eğitim alacağı bir kampüsü inşa edeceğiz" diye konuştu.

(Erdal Can İçelli - Mert Yıldırım/İHA)

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Kaynak: İHA

Ziya Selçuk, Mahmut Özer, Esenyurt, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Özer: 'Son iki atamanın yüzde 50'sini İstanbul'a ayırdık' - Son Dakika

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