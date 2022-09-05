Bakan Özer'den velilere: Okullarla hiçbir maddi ilişkiniz olmayacak - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Özer'den velilere: Okullarla hiçbir maddi ilişkiniz olmayacak

05.09.2022 11:24

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara'da velilerle bir araya geldiği görüşmede, "Bu sene ilk defa temel eğitim okullarımıza bütçe gönderdik.

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara'da velilerle bir araya geldiği görüşmede, "Bu sene ilk defa temel eğitim okullarımıza bütçe gönderdik. Bütün okullara 3,1 milyar TL gönderildi. Okullarımız henüz sadece 1 milyarını kullanabildi. Toptur, kağıttır, onarımdır, şöyledir, böyledir; okullarla hiçbir maddi ilişkiniz bundan sonra olmayacak" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022-2023 eğitim öğretim yılı uyum eğitimi programı kapsamında Çankaya ilçesindeki Hamdullah Suphi İlkokulu'nu ziyaret etti. Okullarıyla yarın tanışacak anaokulu ve 1'inci sınıf öğrencilerinin veli ve öğretmenlerle bir araya gelen Bakan Özer, görüş ve önerilerini dinledi. Okulun ana sınıfında gerçekleşen görüşmede Özer, okul öncesi eğitime yapılan yatırıma ilişkin, "Yıl sonuna kadar anaokullarımızın sayısını 3 bine çıkartacağız. Her mahallede çocuklarımızın gidebileceği anaokulları olacak" diye konuştu.

'TÜM OKULLARA 3,1 MİLYAR TL BÜTÇE GÖNDERDİK'Eğitimin diğer kademelerinde ciddi başarı farkları olmaması için çalıştıklarını kaydeden Bakan Özer, "Bu sene ilk defa temel eğitim okullarımıza bütçe gönderdik. Bütün okullara 3,1 milyar TL gönderildi. Okullarımız henüz sadece 1 milyarını kullanabildi. Temizlik, kırtasiye malzemesi, küçük onarımlar, laboratuvar donatımıyla ilgili okulların her türlü ihtiyacının giderilmesiyle ilgili bakanlık tüm okullara bütçe gönderiyor. Okullara, henüz kullanabildiklerinden daha fazla bütçe imkanı sunduk. Toptur, kağıttır, onarımdır, şöyledir, böyledir; okullarla hiçbir maddi ilişkiniz bundan sonra olmayacak. Sadece odaklanacağınız şey 'şu olsa bu okullardaki eğitim ortamı çok daha iyi olur' diyerek, okul yöneticilerimize ulaşmak olacak. Okul yöneticilerimiz de bize ulaşacak ve hemen hızlı bir şekilde o eksikliği gidereceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Özer, daha sonra öğretmenler odasına geçerek öğretmenlerle sohbet etti. Okuldan ayrılırken de öğrenci velileri ve öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.


YORUMLAR
500
Beşiktaşlı futbolculara saldıran taraftar adliyeye sevk edildi (4) Beşiktaşlı futbolculara saldıran taraftar adliyeye sevk edildi (4) 'Demir Yumruk' soruşturmasında iddianame, İskenderun'a gönderildi 'Demir Yumruk' soruşturmasında iddianame, İskenderun'a gönderildi 'Demir Yumruk' iddianamesi yetkisizlik kararıyla İskenderun'a gönderildi 'Demir Yumruk' iddianamesi yetkisizlik kararıyla İskenderun'a gönderildi
Kaynak: DHA

Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Özer'den velilere: Okullarla hiçbir maddi ilişkiniz olmayacak - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:35 Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı! 5 futbolcu listeye eklenmedi
17:33 Şevket Çoruh'tan 16 yıldır oynadığı Arka Sokaklar'a veda: Mesut'la son dakikaya kadar ter döktüm
17:01 Şarkıcı Yeliz hastalığını ilk kez açıkladı: Kan testinden sonra lösemi olduğumu öğrendim
16:47 CHP liderinin "Uzlaşılırsa ben adaylığa hazırım" sözleri muhalifleri çılgına çevirdi: Kılıçdaroğlu aday olma
16:46 Silivri Cezaevi'nin adı 'Marmara' oldu! Belediye Başkanı talep etmişti
16:42 Fenerbahçe, Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı! Jesus yeni transferin üzerine çizik atarak kadroya almadı
16:41 Ankaragücü maçında saldırgan taraftara müdahale eden Josef, sessizliğini bozdu: Neden kart gördüğümü anlamakta güçlük çekiyorum
16:31 Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kötü ekonomi' yorumu: Toplumun yüzde 90'ı namaz kılmıyor
16:25 Beşiktaş'tan skandal Ankaragücü maçı hakkında yeni açıklama: Josef'in kırmızısını iptal edin
16:59 İBB Ağaç ve Peyzaj AŞ işçilerinden "düşük maaş" protestosu! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vaatleri hatırlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 17:48:15. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Özer'den velilere: Okullarla hiçbir maddi ilişkiniz olmayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement