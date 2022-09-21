Milli Eğitim Bakanı Özer: "Başöğretmenlik eğitim programının süresi 25 Eylül'e kadar uzatıldı" - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Özer: "Başöğretmenlik eğitim programının süresi 25 Eylül'e kadar uzatıldı"

21.09.2022 10:44
Milli Eğitim Bakanı Özer: "Başöğretmenlik eğitim programının süresi 25 Eylül'e kadar uzatıldı"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, başöğretmenlik eğitim programını tamamlayamayan ve süre uzatma talebinde bulanan bazı öğretmenlerin mağdur olmaması için süreyi 25 Eylül'e kadar uzattıklarını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, başöğretmenlik eğitim programını tamamlayamayan ve süre uzatma talebinde bulanan bazı öğretmenlerin mağdur olmaması için süreyi 25 Eylül'e kadar uzattıklarını bildirdi.

Bakan Özer, Öğretmenlik Meslek Kanunu doğrultusunda hazırlanan öğretmenlik kariyer basamakları eğitim programlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Programlara resmi ve özel öğretim kurumları ile Milli Eğitim Bakanlığı dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan toplam 614 bin 390 öğretmenin başladığını aktaran Özer, "Uzman öğretmenlik eğitim programına başlayan 543 bin 429 öğretmenimizin yüzde 98,71'i, başöğretmenlik eğitim programına başlayan 70 bin 961 öğretmenimizin yüzde 98,08'i, toplamda ise 614 bin 390 öğretmenimizin yüzde 98,64'ü eğitimlerini tamamladı." bilgisini paylaştı.

Öğretmenleri mesleki ve kişisel gelişim alanında sürekli desteklemek için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Özer, "Eğitimini tamamlayan ve sınavını başarıyla geçen bütün öğretmenlerimiz, uzman öğretmenliğe başvurduysa uzman öğretmenliğe, başöğretmenliğe başvurduysa başöğretmenliğe geçiş yapacak. Yüksek lisans ve doktora yapan öğretmenlerimiz de sınavdan muaf olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Mahmut Özer, 19 Eylül'de sona eren başöğretmenlik eğitim programına başlayan öğretmenlerin yüzde 98'inin eğitimlerini tamamladığına işaret ederek, "Başöğretmenlik eğitim programını tamamlayamayan bazı öğretmenlerimiz, süre uzatma talebinde bulundular. Bu arkadaşlarımızın da mağdur olmaması için süreyi 25 Eylül tarihine kadar uzattık. Bu sürecin tüm öğretmenlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Bakan Özer: 614 bin 390 öğretmenimizin yüzde 98,64'ü eğitimini tamamladı Bakan Özer: 614 bin 390 öğretmenimizin yüzde 98,64'ü eğitimini tamamladı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Özer: 'Başöğretmenlik eğitim programının süresi 25 Eylül'e kadar uzatıldı' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Özer: "Başöğretmenlik eğitim programının süresi 25 Eylül'e kadar uzatıldı" - Son Dakika
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