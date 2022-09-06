Milli Eğitim Bakanı Özer, mesleki eğitimlerini tamamlayıp işe başlayan öğrencilerle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Özer, mesleki eğitimlerini tamamlayıp işe başlayan öğrencilerle bir araya geldi Açıklaması

06.09.2022 16:54
Milli Eğitim Bakanı Özer, mesleki eğitimlerini tamamlayıp işe başlayan öğrencilerle bir araya geldi Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bugün itibarıyla 710 bin çırak-kalfanın olduğu iş gücü piyasasını 2022 yılının sonuna kadar 1-1,5 milyona çıkaracağız. Bu, aynı zamanda genç işsizliği azaltma anlamında çok önemli olacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bugün itibarıyla 710 bin çırak-kalfanın olduğu iş gücü piyasasını 2022 yılının sonuna kadar 1-1,5 milyona çıkaracağız. Bu, aynı zamanda genç işsizliği azaltma anlamında çok önemli olacak." dedi.

???????Esenyurt'ta Almak Makina firmasında mesleki eğitimini tamamlayıp işe başlayan öğrencilerle bir araya gelen Özer, burada çalışan öğrencilerle öğle yemeği yedi. Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Özer, Bakanlık olarak mesleki eğitimi güçlendirmek için çok önemli projelere imza attıklarını söyledi.

Uzun yıllardan beri mesleki eğitimle ilgili "Aradığım çırağı, kalfayı bulamıyorum." şeklinde çok şikayet olduğuna dikkati çeken Özer, "Bakanlığımız, 2012'de katsayı uygulaması kaldırıldıktan sonra mesleki eğitimi güçlendirmek için çok önemli çalışmalar yaptı. Özellikle mesleki eğitim merkezlerinde 25 Aralık 2021 tarihinde 3308 sayılı mesleki eğitim kanununda yapılan değişikliklerle tüm Türkiye'deki çırak, kalfa ve usta sayısında çok ciddi bir artışın çıkmasına vesile olduk." ifadelerini kullandı.

Özer, kanun değişikliği yapılmadan önce tüm Türkiye'de aktif olarak çalışan çırak-kalfa sayısı 159 binken yapılan düzenlemeden sonra 710 bin çırak ve kalfanın mesleki eğitim merkezlerinde eğitim aldığını vurguladı.

"Genç işsizliği azaltma anlamında çok önemli olacak"

Esenyurt'ta makine imalatı ile ilgili çok önemli bir fabrikayı ziyaret ederek buradaki mesleki eğitim bağlamında staj yapan öğrencilerle bir araya geldiklerini anlatan Özer, "Hem meslek lisesi öğrencilerimiz hem de Mesleki Eğitim Merkezindeki öğrencilerimiz başarılı şekilde stajlarına devam ediyorlar. Mesleki eğitim merkezlerinde öğrencilerimiz haftada 1 gün okula gidiyor, 4 gün ise gerçek iş ortamında eğitim alıyorlar. Çıraklarımız asgari ücretin yüzde 30'u kadar kalfalarımız ise yüzde 50'si kadar devlet tarafından ücretlendirilmiş oluyorlar. Aynı zamanda bu öğrencilerimiz iş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşın sigortalanıyorlar." diye konuştu.

Bakan Özer, mesleki eğitim merkezlerine yönelik düzenlemenin neticelerini 10 ay gibi kısa sürede almaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek "Bugün itibarıyla 710 bin çırak kalfanın olduğu iş gücü piyasasını 2022 yılının sonuna kadar 1-1,5 milyona çıkaracağız. Bu, aynı zamanda genç işsizliği azaltma anlamında çok önemli olacak." dedi.

Fabrikada çalışan öğrencilerden Esila Sazak, "12. sınıf öğrencisiyim. Burada kalfalık sınavını geçen ilk öğrenciyim. Kalfalık yapıyorum." dedi.

Fabrika yetkilisi Mustafa Ateş de "Eskiden meslek liselerinden eleman almak için gidip gelirdik. Son 1-2 yıldır tam tersi bir olay oldu. Müdürler öğrencileri istihdam etmek için bizlere getiriyorlar. Bu da ülkemizin gelişimi için çok iyi. Ülkemiz üretimle gelişecek." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
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60 yıllık Dedeman Ortaokulu yıkıldı 60 yıllık Dedeman Ortaokulu yıkıldı BAKAN ÖZER: 2022'NİN SONUNA KADAR KALFA VE ÇIRAK SAYIMIZI 1 MİLYONA ÇIKARACAĞIZ BAKAN ÖZER: 2022'NİN SONUNA KADAR KALFA VE ÇIRAK SAYIMIZI 1 MİLYONA ÇIKARACAĞIZ
Kaynak: AA

Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Özer, mesleki eğitimlerini tamamlayıp işe başlayan öğrencilerle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Özer, mesleki eğitimlerini tamamlayıp işe başlayan öğrencilerle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika
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