Milli Eğitim Bakanı Özer Nevşehir'de Köy Yaşam Merkezi'nin açılışında konuştu Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bugüne kadar 520 tane atıl durumda olan köy okulunu Köy Yaşam Merkezi'ne dönüştürdüklerini belirterek, 2022-2023 Eğitim Öğretim Dönemi'nin başlayacağı 12 Eylül'e kadar sayıyı bine çıkaracaklarını kaydetti.

Bakan Özer, Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Üçkuyu köyünde "Üçkuyu Köyü ve Köy Yaşam Merkezi"nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanlığının beşeri sermayenin niteliğini artırmak amacıyla 18 yaş üstü tüm vatandaşlara da Halk Eğitim Merkezleri ve Olgunlaşma Enstitüleri aracılığıyla eğitim desteği verildiğini belirtti.

Bu desteği daha yüksek boyutlara taşımak amacıyla köylerde atıl bekletilen eski okul binalarından faydalanıldığını dile getiren Özer, "Özellikle Kovid-19 salgınından sonra tüm dünyada metropollerden şehirlere, şehirlerden ilçelere, ilçelerden köylere doğru dönüş başladı. Aynı zamanda enerji kadar kritik olan bir sektör ortaya çıktı, tarım ve hayvancılık. Son zamanlarda gıda tedarik zincirlerinde yaşanan problemler bu konunun çok daha ehemmiyetli olduğunu ortaya koydu. Biz tarım ve hayvancılıkla ilgili çok güçlü bir ülkeyiz ama bunu daha güçlü hale getirebiliriz. Bu projenin çıkış noktası da bu." diye konuştu.

Köylerdeki çocukların taşımalı eğitimle farklı noktalara gitmeden bulundukları yerlerde ilkokul eğitimlerini almalarını sağlama amacıyla yönetmelikte değişiklik yaptıklarını anlatan Özer, şunları kaydetti:

"Artık, tüm Türkiye'deki köy okullarımız istenmesi durumunda öğrenci sayısına bakılmaksızın açılabilecek. Köylerde, anaokulu açılmasıyla ilgili 10 öğrenci sayısını 5'e düşürdük. Sadece bu adımımızla bin 800 köyümüzde 20 bin yavrumuz köy anaokullarıyla buluştu. Köyde vatandaşımız yaşıyor. Köy Yaşam Merkezleri'ne halk eğitim kursları açalım dedik. Tarım ve Orman Bakanlığıyla hareket edelim, farklı kursları buradaki vatandaşımızın ayaklarına getirelim dedik. Samsun'da başlattığımız bu proje adım adım tüm Türkiye'ye yayılmaya başladı. Şu ana kadar kısa sürede 520 tane atıl durumda olan köy okulunu, Köy Yaşam Merkezi'ne dönüştürmüş bulunuyoruz. 2022-2023 Eğitim Öğretim Dönemi'nin başlayacağı 12 Eylül'e kadar bu rakamı bine çıkartacağız. Türkiye'de ilk defa bir model ortaya çıktı. Bu binada vatandaşlarımız kurs alacak, çocukları ve torunları da yan tarafta okuyacak. İlk defa bir bölgede, o bölgenin yetişkini ile çocuklarını aynı okul çatısı altında birleştirmiş olacağız. Yılın sonuna kadar, atıl durumda olan yaklaşık 6 bin 900 köy okulunda hizmet verilecek. Şehirlerde nasıl okullarımız, kurumlarımız çok nitelikli eğitim veriyorsa, lokasyonundan bağımsız şekilde Köy Yaşam Merkezleri de vatandaşlarımızın çocuklarının ve kendilerinin hizmetinde olacak."

Bakan Özer, merkezin açılış kurdelesini Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran ve diğer katılımcılarla kesti.

Özer, daha sonra merkezde eğitim alan kursiyerlerin çalışmalarının sergilendiği alanı gezdi.